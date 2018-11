Megérdemelt sikert aratott a női kosárlabda élvonalban a ZTE NKK

A női kosárlabda NB I A 8. fordulójának nyitányán az NKE Csatát fogadta és győzte le magabiztosan a ZTE NKK.

ZTE NKK–NKE Csata 79-58

(20-9, 12-18, 24-11, 23-20)

Zalakerámia Sportcsarnok, 400 néző, Jv: Pálla, Kulcsár, Esztergályos.

ZTE NKK: Koizar 12, Pusztai 9/3, Maltsi 15/12, Hegedüs-Őri 13, Parker 9. Csere: Ndiba 8, Horti 4, Gáspár-Szalay 9/6, Benke, Preisinger. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

NKE: Horváth B. 2, Austria 6, Radócz 4, Mányoki 6, Lang 5. Csere: Nagy-Bujdosó 6/6, Lelik 17/12, Adamecz 8/6, Angyal, Pálinkás 2, Solymosi 2. Vezetőedző: Tursics Krisztián.

A kezdőben kapott helyet a ZTE NKK új igazolása, Evan­thia Maltsi, aki egy büntetővel mutatkozott be. Nehezen találták a ritmust a csapatok (4. p.: 3-1). A folytatásban Pusztai és Nagy-Bujdosó váltott hárompontost, majd ellépett a ZTE (14-7). Tartósan az időkérés sem használt a vendégeknek, a negyed végén magabiztosan vezettek a hazaiak. A második tíz perc elején Adamecz két triplát is elsüllyesztett a hazai gyűrűbe, míg Maltsi megdobta első magyarországi távoliját. A negyed második felében a nagy dobókedv alábbhagyott. A 17. percben Koizar büntetőivel tízpontosra nőtt a hazaiak előnye (30-20). A vendégek szorítottak a védekezésükön és felzárkóztak (30-27).

A nagyszünet után jól kezdett a ZTE, 9 hazai kosárra a vendégek részéről csak egy érkezett válaszul (41-29). Fővárosi időkérés után sem volt megállás, és Maltsi újabb hármasával tovább nőtt a zalai előny. A Csata távoli dobásokkal próbált zárkózni, de kevés sikerrel, a harmadik negyed végére már 20 pont közelében volt a ZTE előnye (56-38). A záró negyed elején tovább robogott a ZTE NKK (61-38). Ebben az időszakban a jó védekezés mellé helyenként ötletes támadások is társultak zalai oldalon. A 33. percben Lelik két hármast hintett, Gáspár Dávid pedig időkéréssel próbálta megtörni az ellenfél lendületét (65-47). Ez sikerült is, bár a ritmusból mindkét csapat kizökkent és hosszú percekig nem találtak a gyűrűbe. A 36. percben Hegedüs-Őri pontjaival tartotta előnyét a hazai csapat (71-51). A hajrában is koncentráltan játszott a ZTE, mely végül megérdemelt sikert aratott.

