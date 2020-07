Még keresik a megoldást a Magyar Kupában bronzérmes ZTE NKK vezetői

A hírek szerint gondban lehet a ZTE NKK NB I. A csoportos női kosárlabdacsapata, és az értesülés nem légből kapott. A tavalyi bajnoki harmadik helyezett, a legutóbbi szezonban Magyar Kupa-bronzot szerzett együttes indulása veszélyben van, ezt egy héttel a nevezési határidő előtt a klub vezetői sem titkolják.

A ZTE NKK és elődje, a Zala Volán TE 26 éve szerepel a női kosárlabda élvonalában, és az utóbbi időben is az A csoport meghatározó együttesének számított. Mindig is hangsúlyozták a csapat vezetői, hogy az övék nem egy „gazdag” klub, viszont stabil a háttere. Arra ugyanis figyeltek, hogy csak annyit vállaljanak, amit teljesíteni is tudnak, ami igaz most is rájuk.

És éppenséggel ez a baj…

Mármint, hogy annyit ígérnének, amit teljesíteni tudnak, ígérni pedig nem akarnak „fedezet” nélkül. A ZTE NKK tavaly ilyenkor már komplett kerettel rendelkezett, ezen a nyáron azonban eddig semmilyen hírt nem jelentett be. Megkeresésünkre Tóth László ügyvezető elárulta, miért.

– Sajnos jelen pillanatban nem tudjuk tervezni a következő szezont – mondta a ZTE NKK első embere. – A tavalyi évet még le tudtuk zárni, de a koronavírus-járvány okozta gazdasági következmények minket is érintenek. Most az a helyzet, hogy bárkit is szólítunk meg, azt a választ kapjuk, hogy náluk is nehéz a helyzet. Sajnos régi partnereink között is van olyan, aki most nem tud támogatást adni, ezzel pedig a költségvetésünk jelentős százaléka csúszott ki a lábunk alól. A város az eddigi támogatását biztosítja, és vannak más támogatóink is, csakhogy ez kevés… Még az MKOSZ által biztosított támogatással együtt is. Lutriba nem szeretnénk belemenni. Januárra van ugyan ígéret, hogy más forrásból is újra kapunk támogatást, ám azzal a megjegyzéssel: ha a helyzet olyan lesz…

Mi lehet a megoldás? Egyelőre nem tudják, de persze keresik, amit a Zalaegerszegi Kosárlabda TE elnöke, a ZTE NKK felnőtt együttesének technikai vezetője, Török Róbert is megerősített.

– Ha marad a jelenlegi helyzet, akkor nem nevezünk az új bajnokságra, s ki tudja, hogy mikor lesz megint újra A csoportos női kosárlabdacsapata a városnak – jegyezte meg Török Róbert. – Huszonhat éve vagyunk ott a legjobbak között, és klasszikus csapatsportágakban a megye egyetlen jelenlegi élvonalbeli női együttese a miénk. Megtehetnénk, hogy elindulunk egy fiatalokból álló együttessel, aztán vagy kiesünk, vagy sem, és egy évvel később újra jó csapatunk lehet. Ám most nincs pénz a szezonkezdetre sem.

– Ebben a helyzetben nem lehet felelősségteljesen szerződést kötni, ugyanis a költségvetésünk jelentős százaléka majd csak a jövőben áll rendelkezésre – vette vissza a szót Tóth László. – Természetesen az utolsó pillanatig próbálkozunk, hátha pislákol még valami fény. De nem szeretnénk, ha partnereinkben olyan érzet alakulna ki, hogy számon kérjük őket a pillanatnyi helyzet miatt. Egyszerűen most ez az igazság, hiányzik még az az összeg, amivel egy teljes szezont tervezhetnénk.