Meccsben maradtak a Kanizsai Vadmacskák

A női amatőr kosárlabda NB I Piros csoportjának 26. fordulójában nem sokkal kapott ki Győrben a Vadmacskák.

UNI-Győr SZESE–Kanizsai Vadmacskák 82-77 (30-19, 6-22, 24-19, 22-17)

Mosonmagyaróvár, zárt kapus. Jv.: Kapusi, Tóth B.

Kanizsa: Baa 40/6, Jurkó 3/3, Zsámár P. 8/3, Budai 10, Füredi 8. Csere: Horváth L. 4, Bánhegyi D. 2, Csuha 2, Szórád, Lamm. Edző: Gábor Erzsébet.

Az első negyedben fokozatosan lépett el a kanizsaiaktól a hazai együttes. A második tíz perc során szép lassan zárkózott a dél-zalai csapat, sőt, a 19. percben a vezetést is átvette. Fordulás után 41-36-ra is vezetett a Vadmacskák. A nagyszünet után Baa Dominikáék rákapcsoltak, mentek már tíz ponttal is, és onnan jött vissza a vendéglátó egység (27. perc: 53-53). Az utolsó felvonást a felek 60-60-ról indíthatták, s még a 35. percben is döntetlenre álltak a csapatok, majd a hazaiak minimális előnyt szereztek, és azt meg is őrizték.

Jó: Baa.

Gábor Erzsébet: „A rutinosabb hazaiak jobban használták ki a helyzeteket, hiszen mi lényegében junior és kadet korosztályú csapat vagyunk. Ezzel együtt jó mérkőzést játszottunk.”