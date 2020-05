Másfél hónapja jég nélkül az Egerszegi Titánok

A jégkorong volt az első sportág idehaza, melynek bajnoki szezonját a járványügyi veszélyhelyzet miatt befejezettnek nyilvánította a szövetség. A döntés nyomán a zalai megyeszékhely jégcsarnokában napokon belül a jeget is leengedték.

A Zalaegerszegi Jégcsarnok intézményvezetője, Bauer Bori nem lepődött meg a döntésen.

– Ahogy március elején elkezdtek érkezni a hírek a járványról, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szigorú szabályokra lesz szükség – fogalmazott Bauer Bori. – A városban március 15-én mi voltunk az elsők, akik kényszerből felhagytunk a sporttevékenységgel. Nem volt messze a szezon vége, de még sok mérkőzés várt volna a csapatainkra, különösen az utánpótlásban. A felnőtt OB II-es csapatunk a bajnoki bronzéremért küzdhetett volna, a kényszerű szezonzárás pedig nekik még jól is jött, hiszen a pontok alapján végül a képzeletbeli dobogó második foka lett az övék.

Csonka maradt tehát a 2019/20-as bajnoki év, ám vége van, így itt az idő megvonni a mérleget: miként sikerült az elmúlt időszak a jégcsarnoknak, illetve az Egerszegi Titánok együtteseinek?

– Az elmúlt évekhez viszonyítva nem panaszkodhatunk – folytatta a létesítményvezető. – A felnőtt csapatunk remekül szerepelt, és elmondható, sokan jelentkeztek, hogy szeretnének a csapat tagjai lenni. Utánpótlásunkról is csak pozitív előjellel beszélhetünk, hiszen sok kisgyermek választotta a jégkorongot. A jégcsarnokban is tapasztalható a fejlődés, évről-évre egyre többen jönnek hozzánk. Ez látszik a közönségkorcsolyázáson, illetve az adventi időszakban nagyon népszerű a Dísz téren felállított jégpályánk is. Sokan itt ismerkednek a sporttal, és ezt követően jelentkeznek jégkorongozni vagy -táncolni. Folytattuk Ovikori programunkat is, mellyel a város összes óvodájába eljutottunk. Sajnos az általános iskolákból kevesen jönnek, a középiskolások jégideje viszont nőtt az elmúlt időszakban. A környező városokból (Nagykanizsa, Körmend, Szombathely) is sok csoportot fogadunk.

A „fő sportág”, a jégkorong népszerűsége egyre nő. Ez nem egy könnyű mozgásforma, az első évek meghatározók a gyerekeknél, de Bauer Bori elmondta: a szülők nagyon sokat segítenek a kicsiknél. A közösség összetartó ereje viszont most, a járványban nem érvényesülhet.

– Több mint egy hónapja nincs már jegünk, és a veszélyhelyzet kihirdetése miatt nem is végezhetünk csoportos edzéseket – hallottuk a jégcsarnok vezetőjétől. – Az edzőkkel karöltve otthon végezhető gyakorlatokkal látjuk el a gyerekeket, akik ezeket nagy százalékban végre is hajtják. A fiataloktól érkező visszajelzésekből tudjuk: hiányzik nekik az edzés, a sport, az együttlét. Augusztus végére, szeptember elejére tervezzük, hogy újra jeget készítünk a csarnokban, de ha a helyzet megengedi, a szárazedzéseket már jóval korábban elkezdjük.

Bauer Bori elmondta: a személyzetet, az edzőket nem érintette a válság, senkit sem kellett elküldeniük, változatlan létszámmal készülnek az új szezonra. A TAO támogatásról még nem tudott érdemi hírekkel szolgálni, az érintettek a jégkorong esetében is várják a vírushelyzet alakulását, és később döntenek a támogatásokról.