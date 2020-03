Márton Gábor reméli, hogy folytatódik a futballszezon

A ZTE FC labdarúgói egyéni edzésterv szerint készülnek, de persze ez sem mehet a „végtelenségig”. Márton Gábor, az együttes szakvezetője is azt várja, hogy legyen folytatás, a kérdés az, hogy mikor jön el ennek az ideje és milyen formában.

A ZTE FC szombaton 3-0-ra nyert Debrecenben, de már előtte is látszott, hogy kezdi elkapni a fonalat. Hétfőn aztán az MLSZ felfüggesztett minden bajnokságot, az NB I. sem folytatódik, és edzések sincsenek. Márton Gábort, a ZTE FC trénerét kérdeztük, jelenleg milyen formában „halad” a munka.

– A játékosok egyéni edzésterv alapján, otthon készülnek a héten, s abban maradtunk, hogy később meglátjuk, mi lesz. Bízom benne, hogy lesz folytatás – válaszolta Márton Gábor.

– Lát erre esélyt?

– Igen. Bízom benne, s nekünk az lett volna a jó, ha tovább ment volna a bajnokság.

– Ez érthető, hiszen úgy tűnik, hogy összeállt a csapat, az eredmények mindenesetre ezt mutatják. Ön is így érzi?

– Mindenképpen, de összetett ez a dolog is. Azt gondolom, mostanra értünk el arra a szintre, hogy még jobbak lettünk volna. Amit szerettünk volna látni a csapattól, az a mérkőzéseken is visszaköszönt, akár a védekezést, akár a támadást nézem. Ám azzal is tisztában vagyok, hogy ilyenkor az ember bármit mondhat. A „mi lett volna, ha” nem számít a futballban.

– Az egyéni edzéseket meddig lehet tartani? Úgy értem, mit gondol, hol van az a határ, amikor már nem lenne érdemes újrakezdeni?

– Két-három, de négy hét után is vissza lehet csinálni mindent, ám az idő akkor már tényező lesz. Fizikálisan a játékosokat kondícióban lehet tartani, de az nem olyan futballerőnlét, mint amikor csapatedzések és meccsek követik egymást. Vannak bizonyos dolgok, amit csak a labdás és a közös tréningekkel lehet fenntartani. Szerintem egy-két hét után várható, hogy a csapat kiessen a ritmusból.

– Ha lesz is folytatás, az zárt kapuk mögött lehet?

– Nem hiszem, szerintem ugyanis csak akkor lesz folytatás, ha a járvány visszaszorul, csendesedik, akkor pedig nem kell már a zárt kapu. Ám nehéz ez a helyzet mindenkinek. Nehéz a szövetségnek is, az ott dolgozók sem találhatják meg könnyen a jó döntést. A mostani állapot csak akkor változik meg, amikor a világban és az országban is jó irányba indulnak a dolgok.

– Ön szerint is a bajnokság felfüggesztése volt a jó döntés?

– Igen. A futball sokaknak fontos, én is kezdtem végre visszarázódni bele, de az emberek egészsége és biztonsága most mindennél előbbre való. A mostanihoz hasonló helyzet a világban, azt gondolom, még soha nem állt elő.

– Visszatérve a csapatra: hogyan tartják a kapcsolatot?

– Technikai vezetőnk létrehozott egy Viber-csoportot, ott mindenkivel folyamatosan tudunk információkat cserélni, és érdeklődhetünk a csapattagok hogyléte felől. A játékosok pedig a teljesítménymérő eszközök adatait töltik fel, így napi szinten értesülhetünk a fizikai állapotukról.

A ZTE FC az NB I. 11. helyéről várja a folytatást, a klubnál pedig a napokban is zajlott a munka, hiszen a licenckérelmek leadásának csütörtök a határideje.