Márton Gábor is örül a ZTE FC játékának és a pozitív fogadtatásnak

Márton Gábor, a ZTE FC-t az élvonalban tartó szakvezető egyelőre annyit árult el, hogy folytatják a tárgyalást a klub tulajdonosával. A télen érkezett vezetőedzővel valósággal megtáltosodott a ZTE csapata, amely hosszú hajrát kivágva vívta ki a bent maradást, ráadásul tetszetős játékkal. Az, hogy Márton Gáborral vagy valaki mással folytatódik-e a munka, ma még nem ismert, a hátuk mögött hagyott hónapokról viszont őt lehet kérdezni.

A ZTE FC egy éve, hét esztendő után vívta ki a jogot az újabb élvonalbeli szereplésére. A feljutás után továbbra is dr. Dobos Barna maradt a vezetőedző, akinek az irányításával már az ősszel is elhangzott, hogy sokkal jobb a ZTE FC játéka annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat, ám sokáig csak kiesőhelyen álltak a kék-fehérek. A tavasz (a bajnokság második fele) sem úgy kezdődött, mint azt remélték Egerszegen, pontok hullottak el, és február elején, a Honvéd elleni vereség után Márton Gábor vette át a csapat irányítását.

A számok és az eredmények alapján is óriási változás történt. A 20. fordulóban a 18 pontos ZTE FC öt ponttal volt lemaradva a még bent maradást jelentő tizedik helyezéstől. A történet innen már ismert: az egerszegiek a hátralévő 13 mérkőzésen 25 pontot szereztek és a hetedik helyen zártak.

– Nem vállalt túl nagy rizikót februárban az egerszegi kispaddal? – kérdeztük Márton Gábort, amikor a szezon, annak is a második felének összegzésére kértük.

– Abban a helyzetben, amikor érkeztem, azokban a mutatókban, melyek a bent maradáshoz kellenek, nem álltunk valami jól – kezdte válaszát a szakvezető. – Öt-hat pontra voltunk a még bent maradó helyezéstől és a győzelmek terén is le voltunk maradva a közvetlen riválisokkal szemben. El kell ismerni, necces volt a helyzet… Ám jött egy olyan sorozat, ami előtt nem sok pontot adtak volna nekünk, és ebben az ötmeccses szériában tíz pontot gyűjtöttünk. Úgy érzem, ez volt a kulcsa mindennek. Ha egy vagy két győzelemmel kevesebbet szerzünk, még jobban elhúztak volna tőlünk. Ez fontos része volt a sikeres szereplésünknek.

– De mivel tudtak ekkora fordulatot elérni?

– Szinte beestem a csapathoz, hiszen az első két hétben négy mérkőzésünk volt. Gyorsan fel kellett mérni a csapatot mentálisan és fizikálisan is. Összeraktuk, hogy mi az, amivel a legjobban tudunk kijönni ebből. Ebbe is beletaláltunk. Letargia volt a csapatnál, de megpróbáltuk felszabadultabbá tenni a társaságot, még akkor is, ha ez közhelyesnek hangzik.

– Aztán a járványhelyzet miatti szünet után is szinte száguldott a csapat. A bajnokság ezen szakaszában, illetve az utolsó tizenegy fordulót tekintve a megszerzett pontok alapján a ZTE FC a bajnok Ferencváros mögött végzett a második helyen. Dicséretes sorozat…

– Az, és a végén már az ötödik helyezésért játszhattunk, tartva az FTC tempóját. Ám így is necces lett volna a helyzet, ha csak egy győzelemmel kevesebbet szerzünk. Akkor az utolsó fordulót még úgy vártuk volna, hogy akár még mi is kieshetünk… Mindez amiatt volt, hogy nagyon mélyről jöttünk vissza, amire csak egy példa: ahonnan indultunk, a kiesett DVSC-re 14 pontot vertünk rá.

– Amit kiemeltek az elemzők is: a ZTE nemcsak eredményesen játszott, hanem élvezetesen futballozott. Ez mennyire volt tudatos?

– Amikor idejöttem, először a stabilitást kellett elérni, ez volt szükséges ahhoz, hogy kapaszkodni tudjunk. A győzelmekkel és a sikerekkel aztán megjött a játékosok önbizalma. Bátrabban elengedtem őket én is, és végre kijöttek az egyéniségek. Ám lényeges szempont, hogy mindezt mindenki a csapat érdekében tette és nem egyénieskedett. Annak magam is nagyon örültem, hogy a ZTE játékának ennyire pozitív lett a fogadtatása, ami a klub és a csapat megítélésének is fontos. Tényleg olyan hangulat volt már a végén a stadionban, mintha az aranyért játszottunk volna. A szurkolók, a nézők fantasztikusak voltak. Ez is kell ahhoz, hogy a játékosokból még több kijöjjön.

– Voltak olyan játékosai, akiknek a szerepe meghatározó volt?

– Nem lenne korrekt, ha most neveket említenék, már csak amiatt sem, mert én is csapatban gondolkodom. A szurkolók majd kiválasztják maguknak, hogy kit tartanak szimpatikusabbnak, de én nem teszek különbséget. Nemcsak a kezdőkkel, hanem a cserékkel kapcsolatban sem, mert akiket betettem, ők is mindig hozzátettek a csapat teljesítményéhez. Amikor jöttem, nem kérhettem, de például Végh Gábor tulajdonos két játékost még leigazolt az utolsó pillanatban. Tényleg azt kell mondjam, hogy a klubnál mindenki tette a dolgát. Fontos, hogy egy irányba húzott mindenki, minden alkalmazott remekül végezte a munkáját.

– Innen lehetne folytatni… Nem titok, hogy tárgyalásban áll a tulajdonossal a folytatással kapcsolatban. Mit gondol, Márton Gábor marad a ZTE FC vezetőedzője?

– Valóban tárgyalunk. Egyelőre a játékoskeret is alakul, ám ha sok távozó lesz, akkor nehéz lenne ugyanígy folytatni…