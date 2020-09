Marcaliban jártak a Zalaco-ZÚK úszói

A Zalaco-ZÚK tagjai, kihasználva még a szabadtéri úszómedence nyújtotta lehetőségeket, ismét rajthoz álltak, ezúttal Marcaliban.

A NivoMed-Marcali nyárzáró versenyén a megyeszékhelyről 14 versenyzőt neveztek, és a kiírásban nemcsak sprintszámok, hanem a közép- és hosszútávok is szerepeltek. A Zalaco-ZÚK tagjai kiegyensúlyozottan, jól szerepeltek, több egyéni csúcs is született, ami mutatja, hogy a tavaly ilyenkor elért időeredményeiket többnyire megjavították az egerszegi úszók. Mindemellett pedig ranglistás eredmények is születtek.

A Zalaco-ZÚK versenyzőinek eredményei. 2002-ben születettek. Fiúk. 50 m hát: 1. Gergye Ákos 28,63. 100 m hát: 1. Gergye Ákos 59,60. 200 m vegyes: 2. Gergely Ákos 2:20,15. 2003-ban születettek. Fiúk. 50 m gyors: 6. Polgár Dániel 28,41. 100 m mell: 4. Polgár Dániel 1:22,64. 2004-ben születettek. Fiúk. 4. Gergely Milán 2:01,78. 2005-ben születettek. Lányok. 200 m gyors: 1. Belső Fanni 2:17,89. 2006-ban születettek. Leányok. 200 m gyors: 1. Nett Vivien 2:11,42, 4. Varga Luca 2:23,47. 100 m hát: 1. Nett Vivien 1:08,82. 100 m mell: 1:24,34. 100 m gyors: 4. Varga Luca 1:08,88. 2007-ben születettek. Leányok. 100 m hát: 2. Schiefer Eszter 1:15,12. 100 m gyors: 3. Markó Sarolt 1:10,28. 200 m vegyes: 2. Schiefer Eszter 2:39,72. Fiúk. 100 m gyors: 1. Jakab Balázs 1:03,04, 2. Nagy Selmeczy Bulcsú 1:04,02. 2008-ban születettek. Leányok. 200 m gyors: 1. Paksa Borbála 2:23,50, 2. Nagy Napsugár 2:25,98, 4. Németh Luca 2:29,02. 100 m hát: 1. Németh Luca 1:17,63. 100 m mell: 2. Nagy Napsugár 1:26,42. 2009-ben születettek. Leányok. 100 m pillangó: 2. Koltai Vanda 1:22,34. 50 m hát: 2. Koltai Vanda 39,37. 200 m vegyes: 1. Koltai Vanda 2:56,34.