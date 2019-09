Marad a kapuban a korábbi gólvágó

A labdarúgó megyei I. osztályban az 5. forduló következik, továbbra is a Csács-Nemesapáti csapata vezeti a mezőnyt, amely eddigi mind a négy mérkőzését megnyerte. Második a Gyenesdiás, amely szintén hibátlan, de a gyenesiek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A Teskánd a legutóbbi fordulóban győzött, melynek kapuját továbbra is Pergel Dávid védi, aki most már marad is ezen a poszton…

Az, hogy Pergel Dávid áll a kapuban, nem számít annyira újdonságnak, hiszen a korábbi gólvágó tavasszal is védett már a Technoroll Teskánd együttesében. Sőt, ha még jobban visszamegyünk az időben, akkor a ZTE FC utánpótlásában Pergel Dávid kapus volt az U17-es és U18-as bajnokságban. De persze mezőnyben is játszott, aztán végleg kikerült a kapuból, és a megyei bajnokságban elkezdte a gólgyártást. A Teskánd együttesében 2017-ben 25 találattal harmadik lett a megyei I. osztály góllövőlistáján, 2018-ban 26 góllal szintén a képzeletbeli dobogó harmadik fokán végzett. Aztán következett a tavalyi szezon… – Sajnos úgy alakult, hogy tavaly ősszel megsérültem, ráadásul azt állapították meg, hogy keresztszalag-szakadást szenvedtem – mondta Pergel Dávid, amikor megkerestük, és arra voltunk kíváncsiak, meddig marad a kapuban… – Vártam a műtétre, amikor pedig kapusunk, Kozma Imre megsérült, mondtam, hogy tudok segíteni a csapatnak, ha nem is a mezőnyben. Tavasszal pár alkalommal már védtem, júniusban eljött a műtét ideje, ami nem várt meglepetést hozott. Az operáció közben kiderült, hogy tulajdonképpen nincs elszakadva a keresztszalag, ellenben a porcot ki kellett tisztítani. Pergel Dávid elmondása szerint ekkor kellett döntenie. A térdszalagot ugyan nem kellett „bántani", ám nem is teljesen ép, ezért úgy döntött, hogy nem kockáztat a jövőben. Mezőnyjátékosként sokkal nagyobb arra az esély, hogy a térd akár egy ütközéskor vagy földet éréskor megsérül. – Maradok a kapuban, a szezon elején a kupameccseken, aztán a bajnoki találkozókon is már én védtem a Teskánd együttesében – folytatta ezzel Pergel Dávid. – Tulajdonképpen jól érzem magam ott, a visszaigazolások is pozitívak. Annak idején kapusként kezdtem, aztán kijöttem, először középpályás voltam, majd még előrébb kerültem, és tényleg jól ment a góllövés. Ám védeni mindig is sze­rettem, teremtornákon is álltam a kapuban. Azt gondolom, hogy mostantól már ez lesz a posztom. A Technoroll Teskánd jelenleg a nyolcadik 50 százalékos mérleggel, vasárnap pedig a Zalakomárt fogadja. – Tavaly éppen a komáriak elleni meccsen történt a sérülésem, most nem szeretném, ha ugyanez megtörténne. Szeretnénk győzni. Ha meg­leszünk – hiszen vannak sérültek és betegek a csapatban –, akkor nem lehet gond. Kissé a várakozás alatt kezdtük a szezont, de abban bízom, hogy mostantól már eredményesebbek leszünk – tette hozzá még Pergel Dávid. Ami a többi meccset illeti, az éllovas Csács-Nemesapáti a Lenti TE vendége lesz, a Gyenesdiás pedig a Csesztreget fogadja. Az NB III-ból kiesett Tarr Andráshida SC két vereség után a legutóbbi fordulóban javított, és 6-1-re nyert a Lenti csapata ellen. A hidaiak ezúttal Kiskanizsán vendégeskednek.