Már lehet előre is tekinteni a ZTE FC-nek

A fontos kérdések eldőltek egy fordulóval a zárás előtt, és ami a ZTE FC szempontjából a leglényegesebb, hogy a következő szezontól is tagja lesz a labdarúgó NB I-nek. A szombati, Kisvárda elleni 0-0 tulajdonképpen csak „megerősítése” volt a bent maradásnak, hiszen valójában már csütörtök estétől fellélegezhettek a kék-fehérek.

Ezt ne hagyja ki! Itt a magyarérettségi megoldókulcsa!

A Diósgyőr Újpest elleni döntetlenjével ugyanis gyakorlatilag eldőlt, hogy a ZTE FC kiszállt a kiesés elleni harcból. Ahhoz, hogy még bajba kerüljön, már arra lett volna szükség, hogy a DVTK az utolsó fordulóban extrém, nagyarányú győzelmet arasson a Fehérvár FC-vel szemben, illetve a ZTE ne szerezzen már pontot, és lehetőleg súlyos vereségeket szenvedjen. Ennek a valószínűsége elenyésző volt, és nem is kellett számolni semmit. Waltner Róbert együttese szombaton megszerezte azt az egy pontot, ami pontot tett ennek a kérdésnek a végére is.

Az, hogy nem volt az év meccse a szombati ZTE FC–Kisvárda összecsapás, csak mellékes körülmény. Egyébként a két edző, azaz Waltner Róbert és Supka Attila sem „fényezte” túl a találkozót, hiszen reálisan értékeltek, megemlítve például a gyengébb színvonalat is. Ami érdekes volt, hogy a zalaiak szakvezetője, Waltner Róbert kiemelte: nagyon nagy harc volt a bent maradásért, és nem volt egyszerű kivívni. Példaként a Paksot hozta fel az egerszegiek vezetőedzője, mondván, tavaly a Duna-partiak is a bent maradásért küzdöttek, és szinte ugyanazzal a kerettel ebben a szezonban valósággal szárnyal a csapatuk. Magyarán, nagyon kis különbségek vannak csapatok között, és egy-egy botlás, illetve egy jó széria nagyon sokat jelent.

– Másfél hónapja érkeztem, és akkor nagyon kiélezett volt a helyzet. Az első mérkőzésen győztünk a Diósgyőr ellen, de ha nincs meg az a három pont, akkor ez a mai mérkőzés hihetetlenül feszült hangulatban is telhetett volna – jegyezte meg Waltner Róbert.

Lapunk kérdésére, hogy mikor könyvelte el végül a bent maradást, a szakvezető úgy felelt: csakis szombaton este. Mert bár csütörtök óta tudták, hogy olyan nagy bajba már nem kerülhetnek, de ahogy fogalmazott, csak akkor lehetett ezt elkönyvelni, amikor matematikailag is eldőlt a kérdés.

És eldőlt az a kérdés is vasárnap estére, hogy a Budafok mellett a DVTK lesz a kieső, miután a Honvéd megszerezte magának a szükséges három pontot, éppen a Budafok ellen. Van még egy forduló a bajnokságból, a ZTE FC az Újpest otthonába utazik, aztán jön a nyári szünet.

Mostantól pedig már előre is kell tekinteni. Remélhetőleg az élet, ha nem is teljesen, de kezd visszarázódni a megszokott kerékvágásba, így a futball is. A pandémia sok mindent megváltoztatott, de a szurkolók most is arra kíváncsiak már, hogy milyen lesz a következő évi csapat. Kik jönnek, esetleg kik távoznak kedvenc együttesüktől. A közelgő Európa-bajnokság miatt most több idő jut majd a ZTE FC vezetőinek is arra, hogy kialakítsák a következő szezonra azt a keretet, amely a tervek szerint még ütőképesebb lehet. A ZTE FC tavaly nyáron merészet húzott, hiszen szinte teljesen kicserélődött a kerete, és a mostani bent maradást ennek ismeretében is kell értékelni.

Várhatóan az egy évvel ezelőttihez hasonló nagy mozgás nem lesz, de egyelőre az utolsó bajnoki köti le amúgy is a szakvezetés és a klub vezetőinek figyelmét.

Kapcsolódó cikkünk: