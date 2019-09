Már épül a ZVE csarnoka, és az egyesület szeretné a taglétszámát is növelni

Toborzó­sorozatot indított a Zalaegerszegi Vívó Egylet, egyben készül a jövőre is, hiszen már épül az új vívó­terem. A ZVE a héten a Liszt-iskolában járt, és a későbbiekben több iskolába is tervezi, hogy ellátogatnak szakemberei.

A Zalaegerszegi Vívó Egylet hosszú évek óta a Mindszenty-iskolában kialakított teremben talált otthonra és az iskolával példaértékű kapcsolatot ápol. Amikor kiderült, hogy a megyeszékhelyi iskola új sportkomplexumot építhet, nem lehetett kérdéses, hogy a vívók is új otthonra lelnek majd itt.

Darabos Géza, a ZVE elnöke a mostani toborzó kapcsán elmondta, hogy jövőre adják át az új létesítményt, így számukra is fontos, hogy a taglétszámuk bővüljön.

– Az is egy feladat lesz, hogy az új vívótermet megtöltsük sok tehetséges sportolóval – mondta elöljáróban. – Eddig akadályt jelentett, hogy szűkösebbek a lehetőségek a jelenlegi teremben, ahol nehéz lenne még több gyereket fogadni. Azt a célt fogalmaztuk meg: a jelenlegi taglétszámunk az elkövetkező két-három évben megduplázódjon.

Az elnök később elmondta azt is, hogy korábban tettek már kísérletet a létszám bővítésére. Toborzókat hirdettek, azonban most úgy döntöttek, nem csak felhívással hívják soraikba a fiatalokat, hanem elmennek az iskolákba és a gyakorlatban is ízelítőt adnak a sportágról.

– Élőben ez a sportág is más, így személyesen is találkozhatnak a gyerekek edzőinkkel és versenyzőinkkel. A Liszt-iskola után a jövő héten a Landorhegyibe és a Petőfibe látogatunk el, és reményeink szerint később más iskolákba is. A taglétszám növelése mellett az edzői gárdát is erősíteni kívánjuk a szakmai munka érdekében, elsősorban egerszegi kötődésű, a ZVE-hez kötődő edzőkkel. Amikor elkészül az új sportkomplexum, nemzetközi versenyek rendezésére és edzőtáborok szervezésére is lehetőségünk nyílik majd – tette még hozzá Darabos Géza.

A Liszt-iskolában rendezett toborzón dr. Matyovszky Balázs és Miszori Béla edzők mellett a ZVE fiatal vívói tartottak bemutatót a diákoknak.