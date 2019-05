Már biztosan a dobogón végez a Semjénháza és a Zalaszentgrót

A hét végén a 29. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. Nyert a Semjénháza és a Zalaszentgrót, így már biztosan ez a két csapat végez a dobogón.

ZNET-Telekom Becsehely–Creaton-Lenti TE 0-3 (0-3)

Becsehely, 50 néző. Jv.: Varga P.

Becsehely: Iványi – Pintér, Végh, Bíró, Török, Kanizsai, Fási, Kovács D., Balassa, Süte, Navracsics.

Lenti TE: Balogh B. – Kondákor, Porédos, Horváth L., Dolmányos, Kiss K. (Ágoston), Balog, Lovrencsics, Orbán, Tuboly, Lukács. Edző: Szarka Péter.

A játék minden szempontjából a vendégek sokkal jobbak voltak a tartalékos hazaiak ellen. Az összkép alapján megérdemelt lenti győzelem.

Gólszerzők: Lukács (2), Porédos. Jók: senki, ill. Kiss K., Lukács, Balogh B. U19: Becsehely–Lenti 0-10.

Olajmunkás Gellénháza–Hévíz 0-6 (0-3)

Gellénháza, 70 néző. Jv.: Kiss N.

Gellénháza: Osbáth – Horváth P., Czibor, Horváth B., Papp, Szántó, Bognár, Dávid (Lukács), Szabó (Németh), Odonics, Nagy. Edző: Bencze Péter.

Hévíz: Jánosa – Szi-Péter J., Baráth, Giber (Meidl), Török, Horváth M., Nedelkó, Szi-Péter Zs. (Kiglics), Pajor (Horváth D.), Varga (Nagy), Vass. Edző: Damina László.

Nagy elszántsággal kezdett mindkét csapat, ám az egyenlő erők küzdelme csak rövid ideig tartott, mert a 11. percben egy gyors összjátékot követően a vendégek megszerezték a vezetést. Mozgékony, gyors passzokkal működő játékuk ellenszerét nem találta a hazai védelem, így nagyarányú győzelmük teljesen megérdemelt. Az Olajmunkás SE gratulál a Hévíz csapatának, elismerésre méltó munkájához, a bajnokságban kiemelkedő teljesítményéhez, valamint sok sikert kíván a feljutáshoz.

Gólszerzők: Vass (2), Pajor, Varga, Török, Horváth D. Jók: Szabó, ill. az egész csapat.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Technoroll Teskánd 3-2 (2-1)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Siket.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Kovács D., Acél, Kiss B. (Kubicsek), Tarnóczai, Hegyi, Balogh (Tóth R.), Szőcze (Mátó), Bolla, Pálfi, Czafit (Székács). Edző: Kocsis Norbert.

Teskánd: Kozma – Kiss P., Balogh A., Magyar, Bedő, Czene, Czigány (Pergel), Karvalics, Major (Szekeres), Meh­di, Németh N. (Czömpöl). Edző: Pergel Attila.

A két hasonló képességű és jobb helyezésre méltó csapat találkozója több fordulatot is hozott. A kezdeti mezőnyjátékból egyre többször alakítottak ki helyzetet a házigazdák, Pálfi két közvetlen gólhelyzetét Kozma higgadtan hárította. A vendégek első kapura lövéséből a 20. percben Czene révén megszületett a vezető góljuk. Folytatódtak a hazai támadások, s tíz perccel később Czafit közelről egyenlített, majd a hajrában Pálfi remek lövésével a vezetést is megszerezte a Gyenesdiás. Az 52. percben Kovács D. szabálytalanságért kapott piros lapot, és az ugyancsak megítélt büntetőt Balogh A. értékesítette, 2-2. Ismét küzdelmes tíz perc következett, aminek a végén a hazai csapat javára ítélt büntetőt a játékvezető, ezt Czafit értékesítette. Bár a végeredmény kialakult, Karvalics kiállításával ért véget a találkozó. Megérdemelt győzelemmel búcsúzott az idény utolsó hazai mérkőzésén közönségétől a Gyenesdiás.

Gólszerzők: Czafit (2, egyet 11-esből), Pálfi, ill. Czene, Balogh A. (11-esből). Jók: Pálfi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Kozma, Mehdi. Kiállítva: Kovács D. (51.), ill. Karvalics (87.). U19: Gyenesdiás–Teskánd 0-8.

Semjénháza–Femat Csesztreg 3-0 (2-0)

Semjénháza, 150 néző. Jv.: Novák.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kónya L., Kovács P. (Varga Á.), Orbán, Orsós (Szakmeiszter J.), Novák, Dömötör (Pál Mi.), Pál Ma., Pápai, Schuller, Kapuvári. Edző: Németh István.

Csesztreg: Csuk – Pál, Nagy R., Kiss Ba., Kancsal, Nagy N., Pethő, Kiss Bá. (Szekeres), Elek, Pesti, Horváth. Edző: Németh Imre.

Lánykéréssel indult a mérkőzés, a hazaiak csapatkapitánya, Orbán Imre megkérte a barátnője kezét. A 32. percben Pápai révén a hazaiak egy bombagóllal nyitották meg a találatok gyártását, rá két percre egy öngóllal növelte előnyét a Semjénháza. A második fél­időben a vendégek mindent egy lapra téve kitámadtak, és a hazaiaknak kontrából több gólszerzési lehetőségük is volt, amikből egy látványos gólt is szereztek a félpályáról, ismét Pápai révén. Ezt követően még számos lehetősége volt a Semjénházának, amit elpuskáztak. Összességében a hazai csapat ragyogó játékkal megérdemelte a győzelmet. A vendégekre nézve hízelgő az eredménye, mert akár nagyobb arányú is lehetett volna. A semjénházai nézők a végén vastapssal ünnepelték a hazai csapatot. Orbán Imrének nagyon boldog házaséletet kíván a semjénházai sportkör vezetősége.

Gólszerzők: Pápai (2), Pesti (öngól). Jók: Pápai (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Nagy N., Csuk. Kiállítva: Pethő (73., Csesztreg). U19: Semjénháza–Csesztreg 0-3.

Csács-SE–Szepetnek 3-3 (1-1)

Nemesapáti, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Csács-NSE: Szente – Deák, Németh, Éder, Vizsy B., Luter (Hadrik), Vizsy Á. (Egyed), Szabó B., Németh B., Kónya, Karakai. Edző: Kovács László.

Szepetnek: Szőke – Szabó Á., Petánovics (Bilák), Völgyi, Szabó B. (Pati), Nagy, Kollár, Kobra, Takács (Horváth G.), Horváth M., Kozári. Edző: Domján László.

Nézőszórakoztató, fordulatos és izgalmas mérkőzést vívott a két csapat, akik nem bírtak egymással. Összességében igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Kónya (2), Karakai, ill. Kobra, Kollár, Nagy T. Jók: Szente, Deák, Szabó B., Kónya, Karakai, ill. Szabó Á., Kozári, Nagy T., Kobra. U19: Csács-NSE–Szepetnek 1–7.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Zalaszentgrót 2-7 (1-1)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Bors B.

Kiskanizsa: Parragi – Póka, Varga K., Lukács, Nagy R., László, Sznopek, Németh R., Gerencsér, Abay Nemes, Rácz. Edző: Lukács István.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Lampert, Horváth D., Horváth E., Sümegi, Gájer P., Farkas K. (Nagy T.), Ferenczi (Kovács B.), Horváth B., Csik, Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

A több kezdőjátékosát nélkülöző hazaiak ellen a vendégek már a találkozó elején átvették a játék irányítását, viszont a hazai kontrák közül az egyik majdhogynem eredményesnek bizonyult. Kihagyott vendéghelyzet után jogos büntetőhöz jutottak a hazaiak, s ezzel a vezetést megszerezték. A félidő hátralévő részében kiegyenlített volt a játék. A vendégek előtt adódtak lehetőségek, de csak a félidő utolsó előtti percében tudtak egyenlíteni. Szünet után negyedóra alatt gólzápor alakult ki, hiszen gyorsan vezetéshez jutottak a vendégek, amit a Kiskanizsa még egalizálni tudott. Ezt követően, ahogy fáradt a hazai gárda, úgy kaptak erőre a vendégek, és ügyes, kombinatív játékkal rövid idő alatt három gólra növelték előnyüket, igaz, ebből az egyik büntetőből született. Később sem változott a helyzet, újabb vendéggólok tették fölényessé, magabiztossá a vendégek sikerét.

Gólszerzők: Lukács (11-esből), Abay-Nemes, ill. Gájer P. (4), Horváth E., Sümegi, Ferenczi. Jók: Lukács, Parragi, ill. Horváth E., Gájer P., Horváth B. U19: Kiskanizsa–Zalaszentgrót 0-7.

Flexibil-Top Zalakomár–­Police-Ola 6-0 (2-0)

Zalakomár, 200 néző. Jv.: Takács G.

Zalakomár: Tóth Pajor – Losonczi, Takács (Horváth I.), Csalló, Fábián (Vincze), Nagy A., Horváth J., Madarász, Horváth Zs., Bagó (Kovács A.), Daróczi. Edző: Nagy Attila István.

Police-Ola: Horváth M. – Igazi (Káli), Lukács P., Bognár, Kócza (Karakai), Erdélyi, Szekeres, Varga Sz., Keskeny, Vass, Papp D. Edző: Czigola Zsolt.

Közönségszórakoztató játékkal a hazaiak győzelmét semmi sem veszélyeztette; a jó tavaszi szereplésüknek köszönhetően megtartották jövő évi tagságukat az első osztályban. A komáriak szeretnék megköszönni az önkormányzat mellett Kutasi Tamás elnök és Tóth-Pajor Szabolcs szakosztályvezető hosszú évek óta tartó áldozatos munkáját, aminek köszönhetően ilyen szép eredményeket tudtak elérni.

Gólszerzők: Horváth J. (2), Madarász (2), Kovács A., Losonczi. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Zalakomár–Police-Ola 5-5.

A Zalalövő–FC Keszthely mérkőzés elmaradt.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Góth Imre (Gyenesdiás), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kárpáti István (Semjénháza), Lukács Péter (Nemesapáti), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár), Varga Péter (Becsehely).