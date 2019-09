Mányoki Attilára példaképként tekint a város is

Mányoki Attila hosszútávúszó két napja élménybeszámolón vett részt, csütörtökön pedig sajtótájékoztató keretében köszöntötték. Az egerszegi sportember ­augusztus végén teljesítette az utolsót is a hét állomásból álló Ocean’s Seven sorozatban, és a világ tizennyolcadik úszójaként mondhatja el ezt magáról.

Mányoki Attila sorozatát évek óta figyelemmel kísérhettük, hiszen a világ hét legveszélyesebbnek, legnehezebben legyőzhetőnek tartott tengerszorosát átúszni nem kis vállalkozás. Mányoki Attilának már csak egy hiányzott a hétből, de augusztus végén az Északi-csatornát is átúszta, amely tavaly (és 2017-ben is) kifogott rajta. Egy éve a félbeszakított úszás után a sportoló kórházba került és az intenzív osztályon kezelték kihűlés, de leginkább medúzacsípések miatt. Akkor csaknem végzetes lett ez a találkozás…

Ám csütörtökön a köszöntésen volt a hangsúly. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmesélt egy történetet, amikor még az előző ciklus vége felé Mányoki Attila kért tőle egy találkozót. A polgármester szerint látszott rajta az eltökéltség, amikor elmondta a terveit. Közben akadályokba is ütközött, de Mányoki Attila akaratereje mindenki számára példa kell, hogy legyen – mondta.

– Most itt ülünk és büszkék vagyunk rá, hiszen a világba vitte el Zalaegerszeg hírét is – tette hozzá Balaicz Zoltán.

Mányoki Attila kifejtette: óriási álma vált valóra, és nemcsak ez volt a fontos, hanem az is, hogy egy olyan országból teljesítette a sorozatot, amely nem rendelkezik tengerrel. Ahogy fogalmazott, a saját határait akarta legyőzni, és most, hogy ez sikerült, szerinte a jövőbeli életére is kihatással lesz. Úszásairól készül egy dokumentumfilm, amit hamarosan bemutatnak. A sportem­ber szerint tavaly nagyon mélyről indult a sikertelen átúszás után – drámai részeteket is megosztott a kórházi kezeléséről a megjelentekkel –, de az üzenete egyben az: nem szabad, hogy az embert a félelmei korlátozzák.

További terveiről elmondta, jövőre szeretné a New York-i Manhattan-szigetet körbeúszni, ami egyben egy verseny is. De van még valami. Erről nem árult el sokat, csak azt: ha sikerülne teljesítenie, akkor ő lenne az első a világon, aki ezt elmondhatja magáról.

Az Ocean’s Seven mind a hét állomását első alkalommal 2012-ben az ír Stephen Redmond teljesítette, azóta még tizenheten megtették ezt. És most már Mányoki Attila is közéjük tartozik.