Mányoki Attila Belfastban készül a nagy megmérettetésére (videó)

Egy újabb nyugodt nap számomra. A mai napon már úszott egy amerikai versenyző, és a holnapi napon is egy brazil úszó indul, valamint egy kedves barátom Amy Appelhans Gubser. Sok sikert nekik! A jövő héttől is már több úszó várható. A vízben sok mindent nem látni. A tegnapi edzés alkalmával úgy elúsztam egy Oroszlán megúza felett, hogy észre sem vettem csak miután Amy szólt és mutatta meg nekem. Nagyon vigyázni kell velük, mert rendkívül erős méreggel rendelkeznek. A kihűlés mellett ők okozzák a legtöbb problémát az úszók számára. Résen kell lenni és menni előre! A napok gyorsan mennek és az én időm is hamarosan eljön!

Közzétette: Attila Manyoki – 2018. július 21., szombat