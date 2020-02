Mányoki Attila a világ harmadik legnépszerűbb nyíltvízi úszója lett

Mányokit 2019-ben jelölték a megtisztelő címre.

A zalai hosszútávószó az elmúlt évben is bizonyította elszántságát és emberfeletti kitartását, hiszen első magyarként teljesítette az Ocean’s Sevent. Mányoki nemcsak megúszta, de új világrekordot is felállított: összesen 12 óra 11 perc 20 másodperc után ért partot. Ezek után bizonyára nem ért senkit sem nagy meglepetés, hogy a Világ Nyíltvízi Úszók Szövetsége jelölte az Év Embere címre. Mányoki 13 jelölttel versenyzett, végül harmadik helyen végzett. A hírt egy rövid Facebook bejegyzésben is megosztotta követőivel.

Az elmúlt év végén értesítettek, hogy a Világ Nyíltvízi Úszók Szövetsége felterjesztett az Év Embere címre. Megtisztelő… Közzétette: Attila Manyoki – 2020. február 3., hétfő

A 2019-es év nyíltvízi úszójának a brazil Adherbal Treidler de Oliveirat választották.