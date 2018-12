Maltsi beépítése jól halad, szombaton a BEAC vendége a ZTE NKK

Idén még két mérkőzést játszik a ZTE NKK NB I A-csoportos női kosárlabdacsapata, melyek közül az ELTE BEAC-Újbuda ellenit szombaton (16.00) a fővárosban rendezik, majd jövő szombaton Gáspár Dávid együttese hazai pályán zárja az évet a Vasas Akadémia ellen.

A papírforma alapján két verhető ellenfél következik, de Gáspár Dávid, a ZTE NKK vezetőedzője óva int mindenkit, hogy az elbizakodottság legkisebb jele is mutatkozzon. Csapatára amúgy nem jellemző ez, ám mielőtt az esélyekről kérdeztük volna a szakvezetőt, arról érdeklődtünk nála: menynyire sikerült a csapatba építeni a görög válogatott Evantsia Maltsit. A 40 esztendős klaszszis a NKE-Csata elleni győztes találkozón már bemutatkozott a csapatban, ám akkor, kis túlzással, a repülőgépről leszállva játszotta le első meccsét a ZTE NKK együttesében.

– Még tart a folyamat, de nagyon jó úton haladunk a csapatba építést illetően – mondta el Maltsival kapcsolatban Gáspár Dávid. – Ő egy olyan kvalitású kosaras, aki gyorsan tanul, hihetetlenül tapasztalt, de ezt eddig is tudtuk. Abszolút pozitívak a benyomásaim, mindemellett igazi példakép nemcsak a fiatalabb, de a rutinosabb kosarasaink számára is.

Mint korábban megírtuk, november elején a ZTE NKK U18-as utánpótlás-válogatott kosarasa, Kovács Georgina vakbélműtéten esett át, aki a ZTE NKK kezdő ötösének is a tagja. Gáspár Dávid elmondta, hogy az Eb-bronzérmes (vb-negyedik csapattag) játékosának még kell egy kis idő, hogy labdás edzéseket végezzen, de óvatosan már mozog és két hét múlva akár már a csapattal is készülhet.

Rátérve az ELTE-BEAC elleni találkozóra, az összecsapás abszolút esélyese a 4. helyezett ZTE NKK a 10. fővárosiakkal szemben.

– A legmagasabb koncentrációval és energiával kell a BEAC ellen is pályára lépnünk, de mondhatom, hogy mindenki ellen – szögezte le Gáspár Dávid. – Ezzel lehet fenntartani azt a ritmust, amit elvárok a találkozókon és csak így lehet elérni, hogy versenyben tudjunk maradni az első négy helyezés valamelyikéért. Ehhez pedig az is kell, hogy a szombatihoz hasonló mérkőzéseinket megnyerjük, és nem is lehet más a célunk

