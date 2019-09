Major Veronika vezeti a világranglistát is

Újra itthon van Major Veronika, aki a múlt héten Rio de Janeiróban győzött a sportlövők világkupáján a pisztolyos (25 m) számban. A BEFAG Keszthelyi Erdész LK olimpiai kvótás versenyzője éppen csak pár napot pihenhet, hiszen utazik is tovább a bolognai Európa-bajnokságra. Nem vitás, immár esélyesként.

– Nagyon jól sikerült a világkupa, remekül éreztem magam, a pisztolyos számban nemzetközi szinten is nagyon jó eredményt értem el – adott gyorsértékelést a keszthelyi kiválóság, akit a szakemberek most már olimpiai érem­esélyesként tartanak nyilván. Major Veronika szerénysége viszont nem engedi, hogy erről ő maga beszéljen, és nem is szeret elkiabálni semmit sem. – A légpisztolyos számban sajnos nem jött össze a döntő, de nem sok hiányzott. Az az igazság, hogy arra a számra egy kissé elfáradtam. Éppen ezért örültem annak, hogy az egerszegi Tátrai Miklóssal a vegyes légpisztolyos számban a fináléba kerültünk. A negyedik helyezésünk nagyon jó, ilyen eredményt világkupán még nem értünk el együtt. Teljes mértékben elégedett vagyok a riói szereplésemmel. Ugyan légpisztolyban is szerettem volna döntős lenni, ám nem lehetek telhetetlen sem…

Éppen szerdán, amikor Major Veronika hazaérkezett Brazíliából, hirdették ki a bolognai tűzfegyveres Európa-bajnokságra utazó magyar csapatot. Nem meglepetés, hogy Major Veronika is ott lesz a 25 méteres pisztolyos szám indulói között. Méghozzá a világranglista vezetőjeként, ugyanis a Rio de Janeiró-i vk után közzétett listán a keszthelyi lövész áll az élen, így a novemberi, Kínában sorra kerülő vk-döntőben is ott a helye.

A helyzet furcsasága pedig az, hogy bár Bolognában csak a jövő héten kezdődik az Eb, Major Veronikának már van egy aranyérme… A júliu­si, Gyenesdiáson megrendezett futócéllövő-Eb-t ugyanis tulajdonképpen az olaszországi kontinensvetélkedő részeként rendezte meg hazánkban a sportág európai szövetsége. Major Veronika idehaza, Gyenesdiáson győzött a 40 vegyes lövéses számban. Bolognában pedig folytathatja…