Major Veronika továbbra is készül Tokióra

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság bejelentése, miszerint a nyárra tervezett tokiói olimpiát 2021-re halasztják, Major Veronikát, a Keszthelyi BEFAG LK kiváló sportlövőjét is érintette. A világkupa-győztes és Európa-bajnoki bronzérmes pisztolyos versenyző már tavaly megszerezte az induláshoz szükséges kvótát, ám érthető módon most minden idei tervet át kell neki is írnia.

Major Veronika továbbra is készült, noha az egész világból sorra érkeztek az aggasztó hírek a koronavírus-járvány miatt. A BEFAG keszthelyi létesítményében biztosított számára, hogy edzeni tudjon, edzője, Keczeli Zoltán szerdán is itt várta.

– Hogy őszinte legyek, nem ért váratlanul a dolog, hiszen ennek be kellett következnie – állapította meg Keczeli Zoltán, amikor megkerestük. – Eddig hetente kétszer lőtt légpisztollyal és kétszer sportpisztollyal Vera, hogy szinten tartsuk, hiszen a bevezetett intézkedések miatt a tervezett felkészülés is már átalakult. És most már biztos, hogy az év hátra lévő részét is újra kell írnunk… Erről nem még nem egyeztettünk a szövetségi kapitánnyal, hiszen a halasztás egy napja történt meg, ám úgy gondolom, hogy Vera tervezett pihenőjét most előbbre kell hozni. Eredetileg az olimpia után kapott volna egy hosszabb időt a feltöltődésre. A pihenés felcserélése pedig azért is lenne célszerű, hiszen utána neki kell állni a felkészülésnek a jövő évben rendezendő játékokra. Természetesen a későbbi versenyprogram is átalakul, hogy miként, erről ma még senki sem tud semmit.

Major Veronika pedig higgadtan értékelte a kialakult helyzetet, de ami biztató, hogy ő továbbra is készül. Mégpedig a tokiói olimpiára.

– Miután elolvastam a hírt a halasztásról, az ágy szélén ülve szomorkodtam egy kicsit, de aztán elkezdtem az aznapi itthoni edzést, hiszen egy hete, a veszélyhelyzet kihirdetése óta nekem is megváltozott a napi ritmusom. Az olimpia halasztásáról nem mi, sportolók döntöttünk, szomorú vagyok, de ha már így alakult, akkor legalább még többet tudok készülni Tokióra. Rossz, hogy kimondták, de jobb a bizonytalanságnál, és nagyon bízom abban, hogy ez volt a lehető legjobb döntés.

A hogyan tovább Major Veronika esetében is érdekes, hiszen rengeteget készült, most kezdett volna igazán a verseny és az olimpia lázában égni, de most le kell állni. Tényleg leáll?

– Edzek tovább, nem vagyok kitéve veszélynek, hiszen a légfegyveres lőteret gyakorlatilag most csak én használom, utána meg itthon vagyok – hallottuk tőle és persze a folytatásról, az elképzeléséről is beszélt. Itthon száraz edzéseket is tudok végezni, amikor csak gyakorlom a célra tartást, nem lövök. Unalmas, viszont azt nem tudnám most megtenni, hogy hirtelen ne vegyek fegyvert a kezembe. Kell, hogy legyen pisztoly a kezemben, különben bezsonganék. A későbbiekről pedig majd egyeztetünk, hogy hogyan folytatjuk majd a felkészülést. Maradnak a postaversenyek: aki tud, hazai környezetben lő és elküldi a versenyszervezőnek az eredményt. Régen is rendeztek ilyen viadalokat.