Major Veronika egyre motiváltabb, ahogy közeledik az olimpia ideje

Olyan eredményekkel rukkolt ki legutóbb ismét Major Veronika, ami alapján a legszebb reményeket táplálhatja a további felkészülésére. Az olimpiai kvótás keszthelyi sportlövő a wroclawi nemzetközi viadalon ért el légpisztolyban és sportpisztolyban is a világcsúcsnál jobb, illetve azonos eredményeket.

Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

Hazaérkezvén már ez a remek eredménysor is alapot adott keszthelyi látogatásunknak, azonban adósak voltunk még a Keszthelyi BEFAG LK világkupagyőztes és Európa-bajnoki ezüstérmes sportlövőnknek egy serleggel. Ekkor adtuk át ugyanis neki az Év zalai sportolója szavazásunk tavalyi díját, mint a legjobb női versenyzőnek.

Major Veronika tehát remek formában versenyzett a lengyelországi viadalon és nem is titkolta, hogy elégedett az eredményekkel. Természetesen az elsőségekkel is, hiszen ez szinte magától értetődő volt.

– Teljes mértékben elégedett vagyok, hogyne lennék az, hiszen két versenyen elérni két világcsúcsot, ez senkit nem tehet elégedetlenné – hallottuk tőle. – Jól sikerült a felkészülésem, amit alátámaszt az is: légpisztolyban az első verseny után Wroclawban rendeztek egy másodikat is, ám ott csak az alapversenyben lőttünk, döntőt már nem. Szóval az első, 588 körös teljesítmény után másodjára is 584 kört lőttem, ami nemzetközi viszonylatban szintén nagyon jónak mondható.

Major Veronika azt is elmondta, hogy a felkészülése nagyon jól halad. Amikor Keszthelyen tartózkodik, főleg fizikai felkészülésre koncentrál, Budapesten pedig technikai és lövőedzéseket végez. A márciusi légfegyveres Eb-t elhalasztották a járvány miatt, amit Eszéken pótolnak majd a 25 és 50 méteres számok májusi kontinensvetélkedőjén belül.

– Ennyi számot eddig csak világkupákon rendeztek meg egy eseményen belül, úgyhogy ez az Eb lesz az első, ami hasonlóképpen zajlik majd – jegyezte meg evvel kapcsolatban a bajnoknő. – De várom is, hiszen egyre jobban érzem magamban a motivációt, ahogy közeledik Tokió. Olimpia ugyanis lesz, ez most már szinte százszázalékosan kijelenthető. A szükséges technikai módosításokat elvégeztük, a fegyverek százszázalékosan rendben vannak. Amikor itthon vagyok, inkább fizikai jellegű munkát végzek, és szerencsére az edzőimmel olyan alapokat raktunk le, amin most már csak finomí­tani kell.

A kupa kézben, ha az idei díjátadónk a koronavírus-járvány miatt nem is lehetett olyan ünnepélyes, mint máskor lenni szokott. Azonban Major Veronika ezt is „értékelte”, de nála ez nem lehet kérdéses…

– Nekem ez az elismerés sokat jelent, büszke vagyok rá, tavaly ráadásul kevés verseny állt rendelkezésemre a bizonyításra. Ám a korábbi években is mindig büszke voltam, és örültem, amikor rám esett a választásuk. Annak is nagyon örülök, hogy az eredményeimet egyre többen elismerik, Keszthely városa egy lakást biztosított számomra, ez is sokat jelentett – tette még hozzá Major Veronika.