Major Veronika bajnoki ezüstje

A Honvéd bajnoka, Sike Renáta (243,4 kör) mögött a második helyen zárt a légfegyveres országos bajnokság női pisztolyos egyéni versenyszámában Major Veronika (239,5), a Keszthelyi Befag LK olimpiai kvótás versenyzője.

A döntőbe a két lövész még fordított sorrendben került be, akkor Majoré volt a jobb eredmény, de a fináléban az ebben a számban 2015-ben Eb-bronzérmes Sike fordított. A döntő színvonalára jellemző, hogy a női verseny két legjobbja egyaránt jobb eredményt ért el, mint a férfi verseny győztese, a szintén honvédos Tátrai Miklós. Utóbbiról érdemes tudni, hogy a zalai megyeszékhelyről igazolt a fővárosi klubba, és ma is Zalaegerszegen készül. Sike és Tátrai a vegyes döntőt is nyerték az ob-n.