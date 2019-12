Major Veronika a Festetics-kastélyban vette át a nemzetközi elismerést

Megadták a módját Major Veronika köszöntésének csütörtökön szülővárosában. A program apropóját az adta, hogy az olimpiai kvótás sportlövő is díjazott volt a Nemzetközi Sportlövész Szövetség (ISSF) müncheni Golden Target Awards-gáláján, miután 2019-ben a női sportpisztolyosoknál világranglista-vezetőként zárt.

A közelmúltban Münchenben hívták színpadra a világranglisták éllovasait, ám akkor Major Veronika éppen az Egyesült Államokban tartózkodott, így a díját Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke vette át. Csütörtökön pedig elhozta Keszthelyre, ahol a Festetics-kastély tükörtermében impozáns környezet fogadta a meghívottakat.

A 2019-ben többszörös világkupagyőztes, Európa-­bajnok és Európa-bajnoki bronzérmes Major Veronikát nagyon sokan köszöntötték. Elsőként Keczeli Zoltán, Veronika nevelő- és jelenlegi edzője adott átfogó karriertörténetet. Kezdve azzal, hogy Major Veronika 2009-ben vett először fegyvert a kezébe a Keszthelyi BEFAG Erdész LK kötelékében. Gyorsan jöttek a sikerek, hiszen futócéllövészetben korosztályos Európa-­bajnoki címek sokaságát nyerte, de aztán az olimpiai szereplés lehetősége miatt egyre inkább légfegyveres, majd a sportpisztolyos számok felé orientálódott.

Azóta tudjuk, nyerő választás volt ez, hiszen Major Veronika mára a legjobb magyar női pisztolyosnak számít és a nemzetközi mezőnyben is jegyzett versenyző, mindössze 22 évesen. Keczeli Zoltán úgy fogalmazott tanítványáról, hogy amikor elkezdett szárnyalni, akkor is szerény volt és szorgalmas. A Festetics-kastély tükörtermében ekkor hangzott fel először a vastaps és persze néhány könnycseppet is elmorzsolt a szeme sarkában maga az ünnepelt és jelen lévő édesanyja is.

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere megtiszteltetésnek nevezte, hogy a város nevében kifejezheti köszönetét a kiváló sportolónak. Úgy fogalmazott: olyan fiatalról van szó, akit már ennyi idősen is példaképnek lehet és kell is tekinteni. Nagy György szövetségi elnök szerint már most csodálatos karrier áll Major Veronika mögött, pedig még nagyon fiatal.

– Azért jöttem szmokingban, mert a müncheni gálára ebben kellett megjelennem, hogy Vera nevében átvegyem a nemzetközi szövetség idén alapított Arany Cél díját – mondta Nagy György. – Először kapta meg magyar versenyző ezt, és azt gondoltam, úgy illik, hogy amikor átadom neki, úgy tegyem meg, ahogy az ő nevében akkor átvettem.

Major Veronika tehát idehaza vette kézbe a neki járó Golden Target Award díjat. Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára pedig egy másik elismerést is hozott magával a csütörtöki ünnepségre. Major Veronikát ugyanis az MSSZ 2019-ben az év női sportlövőjének választotta, és az ezt tanúsító plakettet Keszthelyen adta át Major Veronikának.