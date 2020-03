Magyar kupa: rajt a Győr ellen

Csütörtökön (18 óra) a Győr elleni negyeddöntővel kezd a női kosárlabda-magyarkupa pécsi nyolcas döntőjében a ZTE NKK. Az egerszegiek szeretnének a lehető legmesszebb jutni a három nap során.

Elsőre igazi presztízscsata vár az MK tavalyi kiírásában 4. helyezett egerszegiekre, akik a most zajló bajnokságban kétszer is legyőzték a kisalföldieket – legutóbb a Rachel Hollivay jogosulatlan játéka miatt benyújtott óvás után. A történtek hatására a Győr biztosan kettőzött erővel készül.

– Ez a meccs az elmúlt évek alapján rangadónak tekinthető – szögezte le Horváth Zsófia, a zalaiak vezetőedzője. – Győzelemre készülünk, ez nem is lehet kérdés, aligha van csapat, amely nem így utazik Pécsre. A Győr biztosan extra motivációval játszik majd, de mi is igyekszünk felkészülni mindenre. Aztán csütörtökön meglátjuk, hogyan működik, amit eltervezünk.

Mindkét csapat képes gyors játékra, és tud jól védekezni is – vajon ezek közül melyik erény lehet a döntő?

– Azt szoktam mondani: a győzelemhez eggyel kell többet dobni, mint az ellenfél, de kijavítottak már, hogy inkább eggyel kevesebbet kell kapni, és ez valóban így is van – folytatta a tréner. – Talán inkább a védekezés lehet a kulcs. Az ellenfélnek nagyon jó, gyors játékosai vannak kisemberposzton, akik képesek a hátukon vinni a csapatot. Raksányi Krisztina kiváló irányító, de a társainak is jó kezük van. Az edzőváltás és az új játékosok érkezése óta nyilván összeszokottabbak lettek és jobban mozognak együtt. Van egy új, kiváló fizikális adottságokkal rendelkező centerük, akinek a védése fontos lesz, de van új emberük 3-4-es posztra is, akiről szintén nem feledkezhetünk meg. Minél többet tudunk tőlük elvenni, annál nagyobb előnyünk lesz.

A ZTE NKK a sorsolásnál elkerülte a címvédő Sopront és a tavalyi bronzmeccsen az őt legyőző Diósgyőrt is (lásd keretesünket), de ha úgy alakul, a helyosztókon bármelyik gárdával találkozhat.