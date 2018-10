Magyar Kupa: az Andráshida továbbjutott, a Teskánd búcsúzott

Szerdán két zalai érdekeltségű mérkőzést is rendeztek a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 64 együttese között. A Technoroll Teskánd az élvonalbeli, hatszoros magyar bajnok Debrecent fogadta, a Tarr Andráshida a Nyíregyházával csapott össze.

Technoroll Teskánd – Debrecen 0-3 (0-2)

Teskánd, 800 néző. Jv.: Barna (Kiss B., Varga).

Teskánd: Vas – Balogh A., Bedő, Magyar, Gulyás (Czömpöl, 86.)– Somogyi (Czigány, 73.), Major – Pergel B., Karvalics, László D. (Kiss P., 55.) – Pergel D. Edző: Pergel Attila.

DVSC: Kosicky – Bényei, Újvárosi, Szatmári, Cikos – Csősz (Nikitscher, 46.), Kuti – Jovanovic (Zsóri, 70.), Damásdi, Nagy K. (Bárány, 60.) – Avdijaj. Vezetőedző: Herczeg András.

Gólszerzők: Bényei (14.), Avdijaj (16., 49.).

Gyakorlatilag tavaszi időben, sok néző előtt kezdődhetett a mérkőzés, a hangulatra tehát nem lehetett panasz. A DVSC egyből magához ragadta a kezdeményezést, ám a Teskánd sem húzódott vissza, próbált bátran támadni. A Loki a 14. és a 16. percben gyorsan két gólt is szerzett, de a Teskánd próbálta felvenni a lényegesen magasabb ritmust. Perhel Dávidnak volt is egy ígéretes lövése, s összességében lelkes játékkal rukkolt ki a zalai csapat a három osztállyal magasabban játszó ellenféllel szemben. A második félidő elején egy kipattanót gyorsan gólra váltott Avdijaj és ekkor már három góllal vezetett az ellenfél. A DVSC továbbra is támadott, közben a hazaiak kapusa Vas Martin nagy tapsot kapott, amikor két nagy lövést is hárított egymás után. Aztán a 78. percben Vas kapus még nagyobb bravúrt vitt véghez, hiszen kivédte Avdijaj büntetőjét! Több gól nem született, a Teskánd veresége ellenére is helytállt.

Tarr Andráshida – Nyíregyháza 1-0

(Részletek később)