A ZTE FC egy „tizenegyessel” jutott tovább...

Szombaton egy zalai érdekeltségű mérkőzést rendeztek a labdarúgó MOL Magyar Kupa 128-as főtábláján. A ZTE FC magabiztosan lépett tovább, hiszen tizenegy gólt lőtt Mezőkeresztesen.

Mezőkeresztes SE – ZTE FC 0-11 (0-4)

Mezőkeresztes, 400 néző. Jv.: Ducsai.

ZTE FC: Gyurján – Tanasin, Lesjak, Bobál D., Gergényi – Favorov, Kovács B., Koszta – Dragóner, Zimonyi, Vass. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Dragóner (2., 44., 58.), Koszta (18., 49., 57., 80.), Vass (35.), Zimonyi (69., 82.), Bobál (75.),

Ahogy Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője előre jelezte, a Magyar Kupa legjobb 64 közé jutásért kiírt találkozón azoknak ad lehetőséget a játékra, akik a szezon eddigi találkozóin kevesebbszer jutottak szóhoz. Kulcsjátékosok maradtak itthon, de a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ellenfél otthonában gyorsan megkezdte a gólgyártást a ZTE FC. A mezőkeresztesi csapat még soha nem találkozott tétmérkőzésen élvonalbeli együttessel, de Dragóner Filip már a második percben betalált, aki még a szünet előtt duplázott, amikor csapata már 4-0-ra vezetett, hiszen Koszta Márk és Vass Patrik is eredményes volt. A második félidőben Koszta újabb találatával már 5-0-ra vezetett a zalai csapat, aki belőtte a harmadik találatát is, ahogy Dragóner is. A sort Zimonyi Dávid folytatta, és igazi gólfesztivál lett a vége. Koszta negyedik gólja után Bobál D., majd ismét Zimonyi volt eredményes, a ZTE FC pedig ekkor már 11 találatnál járt és ennyivel fejezte be.

Magabiztosan, jól játszva győzött a ZTE FC, a továbbjutása nem volt kétséges. Külön öröm a zalaiaknak, hogy több játékosuk is nagyon eredményesnek bizonyult. Bár a jegyzőkönyv szerint Koszta Márk öt gólt szerzett, ám helyszíni információink szerint a 44. percben Dragóner volt eredményes.

Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője érthetően elégedetten nyilatkozott.

-Elégedett vagyok teljes mértékben, hiszen a cél nem lehetett más, mint a továbbjutás. Játékban mindent megvalósítottunk abból, amit elterveztünk. Mindenki komolyan vette a találkozót, motiváltak voltunk és akkor sem álltunk meg, amikor már minden eldőlt. Nem könnyelműsködtünk ebben a helyzetben sem.