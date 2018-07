Magyar és hazai siker is volt az Alsóerdőn

A Re­start Fesztivál második hétvégéjén már inkább a versenysport dominált, hiszen nemzetközi hegyikerékpáros versenyt rendeztek az XCO olimpiai szakágban. Öt ország kerekesei vetélkedtek az Alsóerdőn.

S ha már olimpia, az egerszegi verseny egyben C2 kategóriájú olimpiai kvalifikációs pontgyűjtő viadalt is jelentett a mezőny számára, pontosabban azoknak a kerekeseknek, akik erre jogosultak. Magyar szempontból viszont ezúttal a három hazai kerekes közül, akik pontokat szerezhetnek, egy sem tudott indulni. Ami pedig az egerszegi viadalt illeti, a szervezők nagyon jó pályát jelöltek ki, s éppen az U17-es korosztály befutójánál sikerült a győztes cseh Daniel Zvekkel néhány mondatot váltani arról, miként érezte is magát.

– Nagyon jó verseny volt, ami számomra most a hazai bajnokságra való felkészülést segíti elő – így a fiatal cseh kerekes. – Nagyon kemény volt a pálya, ugyan kevesebb volt benne a technikai nehézség, ám annál kimerítőbbnek bizonyult. A környezet parádés, tetszett ez az erdei pálya.

A legjobb magyar, a második helyezett, Nagykovácsiból érkezett Gerely Attila éppen a futam statisztikáját elemezte, aki egy valamit sajnált.

– Szárazon szenzációs lett volna a pálya, sajnos az előző napi eső miatt voltak sárosabb szakaszai – mondta a magyar kerekes.

Mire a profik, vagyis az U19-es korosztály és az Elit-kategória indulói elrajtoltak volna, az Alsóerdő másik szegletében kijelölt pályán a fiatalabbak már befejezték versenyüket. Szabó Zoltán versenyigazgatóval arról beszéltünk, hogy közel kétszáz kerekes érkezett viadalukra, ráadásul öt országból. S ahogy terveikről korábban már elmondta, fokozatosan építkeznek, s még rangosabb viadalokat szeretnének rendezni. A hazaiak, azaz a rendezők öröme a pályán jött el, hiszen a Femat-ZKSE utánpótlás-válogatott versenyzője, Sylvester Balázs a második helyen végzett az U19-es kategóriában.

A vasárnapi viadal dobogósai. Elit kategória. Férfiak: 1. Palumby Zsombor (SVS Pro Team), 2. Tomas Paprstka (cseh), 3. Filip Helta (cseh). Nők: 1. Nadja Heigl (osztrák), 2. Lucie Veselá (cseh), 3. Lucie Krupová (cseh). U19. Férfiak: 1. Erik Fetter (osztrák), 2. Syl­vester Balázs (Femat-ZKSE), 3. Franz-Josef Lasser (osztrák). Nők: 1. Vas Kata (Merida Maraton Team), 2. Buzsáki Virág (Pavé Cycling), 3. Anna Wagner (osztrák).