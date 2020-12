Magyar edzőt keresnek a ZTE KK csapatának

Mindenképpen magyar edzőt szeretne a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapatának vezetése a megüresedett kispadra, a távozott Ante Nazor helyére. A csapat hosszú idő után győzött, hiszen Kaposváron hosszabbítás után ismét győzelemre vezette az együttest az ideiglenesen kinevezett Heinrich Róbert.

Úgy tűnik, két „specialitása” biztosan van a Zalakerámia-ZTE KK együttesének… Az egyik, ha Heinrich Róbert edzőváltás után „beugrik”, akkor győz a csapat, hiszen az előző szezonban, amikor Bencze Tamás távozása után Heinrich Róbert irányított, Oroszlányban nyert a csapat, és szombaton, Kaposváron is ez történt. A másik – maradjunk ennél a szónál – specialitás már csak erre a szezonra vonatkozik, hiszen eddig két győzelmet szerzett a ZTE KK, s mindkettőt hosszabbítás után harcolta ki.

Kaposváron 76-69-re nyertek a zalaiak, és ez a siker nagyon kellett. És kellett volna a házigazdának is, ami neki nem jött össze, a találkozó után pedig lemondott vezetőedzőjük, Fekete Ádám. Maga a mérkőzés nem volt éppenséggel magas színvonalú, viszont izgalmas lett. A ZTE KK-nál a múlt héten kezdeményezték Ante Nazor vezetőedző szerződésének közös megegyezéssel való felbontását, ami időközben megtörtént. Öt vereség után nyert ismét a ZTE KK, de nézzük, Heinrich Róbert miben látta a siker titkát.

– Változtattunk egy-két dolgon, de ne gondoljon senki nagy dolgokra, ami nem is lett volna célszerű – mondta az ideiglenesen megbízott vezetőedző. – A cserék rendszerében módosítottunk, azt gondolom, hogy sikerrel. A színvonalon érződött mindkét oldalon a túlzott akarás és bizonyítási vágy. Ez tényleg egy olyan mérkőzés volt, melyen mindkét fél az életéért küzdött. Én azt mondom, le a kalappal a fiúk előtt, hiszen ebben a helyzetben a legtöbbet hozták ki magukból. Dolgozunk tovább, szombaton a PVSK érkezik hozzánk. Remélem, a csapatot a kaposvári siker kimozdítja végre a korábbi fásultságából.

Arra a kérdésre, hogy Heinrich Róbert vállalná-e a vezetőedzői teendőket, ha erre felkérné a klub vezetése, így felelt:

– Elgondolkodnék rajta, de biztosan lennének kéréseim is…

A ZTE KK vezetése közben keresi a megoldást, amit Stárics Kornél ügyvezető is megerősített kérdésünkre. Természetesen azt is feltettük neki, hogy Heinrich Róbert „véglegesítése” is lehet-e az egyik opció…

– Még semmi nem dőlt el, keressük a klub és a csapat számára a legjobb megoldást – válaszolta Stárics Kornél.

– Azt gondolom, hogy Heinrich Róbert a szombati mérkőzésen nagyon jól helytállt, remekül meccselt. Elsősorban magyar edzőt szeretnénk a kispadra, kapkodni nem akarunk. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy mielőbb bejelentsük a csapat új vezetőedzőjét.

A ZTE KK tehát legközelebb szombaton hazai pályán szerepel, amikor a PVSK lesz a vendége.

