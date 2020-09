Magasházi Mercédesz Tófej első felnőtt érmese

Remek zalai sikert is hozott a Budapesten, az újonnan át­adott Kozma István Birkózó Akadémián megrendezett szabadfogású fiú és női országos birkózóbajnokság. Magasházi Mercédesz, a Tófeji Kerámia SE versenyzője ugyanis aranyérmet szerzett a nők 76 kg-os küzdelmében.

A kétszeres olimpiai bajnok, nehézsúlyú birkózólegendáról elnevezett, nemzetközi szintű, minden idényt kielégítő sportkomplexumban a részvétel is nagy élmény volt, de a Kerámia SE Tófej birkózói a küzdelmek során is kitettek magukért, így a bajnokság végén maximálisan elégedettek lehettek. Magasházi Mercédesz az előző héten a juniorok korosztályában zsebelte be a magyar bajnoki címet, ezúttal pedig még elsőéves juniorként a felnőttek között is aranyérmet nyert a 76 kg-os súlycsoportban.

Magasházi Mercédesz ezzel a tófeji birkózás első felnőtt bajnoki érmét szerezte meg, joggal lehetnek tehát büszkék rá a településen. Edzője, Szanati József nemkülönben, aki a kezdetektől egyengeti a tehetséges birkózó pályafutását.

– Nagyon büszke vagyok Mercire, mert kitartásból jelesre vizsgázott – értékelte versenyzője teljesítményét Szanati József. – Eddig mindig, ha csak egy hajszállal is, de lemaradt az aranyéremről a többi korosztályban, most pedig egy hét leforgása alatt junior, majd felnőtt magyar bajnok lett. Azt is meg kell jegyeznem, hogy felkészülése egy részét Zalaegerszegen végzi, Gerencsér Zoltán edzővel.

A két klubnak remek a kapcsolata egymással, és próbáljuk mindig a versenyzők érdekeit nézve segíteni egymást, mert közös erővel, összefogással többre lehetünk képesek. Gondolok itt például a több edzőpartnerrel való birkózásra, ahol a gyerekeket más impulzusok is érik, hiszen nem mindig a megszokott ellenfelekkel küzdenek.

Volt még két zalai vonatkozású eredmény az ob-n, ugyanis a szabadfogású mezőnyben Németh Márton (61 kg) és Egyed Balázs (65 kg) is bronzérmet szerzett. Mindkét fiú a Vasas versenyzője jelenleg, de Nagykanizsán kezdték a birkózást, ahol sok éven keresztül hozták az eredményeket nevelőedzőjük, Szatmári Zsolt irányítása mellett.