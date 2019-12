Magabiztos ZTE NKK-győzelem a fővárosban

Az élvonalbeli női kosárlabda bajnokságban szombaton az ELTE-BEAC vendége volt a ZTE NKK együttese. Az esélyesebb egerszegiek biztosan győztek és tovább erősítették pozíciójukat az első nyolc csapat között.

ELTE-BEAC – ZTE NKK 71-94 (14-30, 24-19, 20-25, 13-20)

Budapest, 100 néző. Jv.: Pozsonyi, Lengyel, Sallai.

BEAC: Laklóth 18/3, Li A. 3, Galántai 12/3, Mérész 7, Fogg 5. Csere: Szabó II. D. 8, György T. 10, Juhász 8, Tóth D., Orosz, Zsámár L. Edző: Balogh Judit.

ZTE NKK: Nagy D. 12/6, Kovács G. 3/3, Burkholder 15/6, Boonstra 10/3, Horti 12. Csere: Hayes 25, Delic 10/6, Kuttor 5/3, Dömötör, Jurkó 2 Edző: Horváth Zsófia.

Minden szempontból esélyesebb volt a vendég ZTE NKK a szombati mérkőzésen. Egyrészt a tabellán elfoglalt helyezés okán is, másrészt a keretek összetételét illetően is. Az első kosár kicsivel több, mint egy perc után született meg, ami az egerszegi Burkholder nevéhez fűződött. Ám, szinte azonnal fordítottak az egyetemisták (5-2), hogy aztán a ZTE következzen és begyújtsa a rakétákat (5-13). Pillanatok alatt ellépett a vendégcsapat, amit hazai időkérés követett, de az egerszegiek a folytatásban is jól céloztak távolról, így Nagy Dóra második hármasa is célba ért (7-16). Az egerszegiek nyomás alatt tartották a hazaiakat, s amikor Hayes is pályára lépett, a fölény még nagyobb lett (14-30). Arról viszont, hogy innentől mégse legyen sétagalopp ez a találkozó a zalaiaknak, a BEAC gondoskodott. A házigazda védekezést váltott és eredményesebben is kosarazott Laklóth vezérletével és a 14. percben a BEAC 26-33-ra feljött. Horváth Zsófia, a ZTE NKK vezetőedzője ekkor csaknem sort cserélt, s Boonstra azonnal be is talált, de már csak öt pont volt a zalaiak előnye (30-35). Egyértelműen meglepte a fővárosi csapat a ZTE NKK-t, amely ritmust vesztett, de azért annyira kézben tartotta a meccset, hogy közelebb ne engedje a hazaiakat, de kétségtelen, hogy már szorosabb volt a mérkőzés, mint az első negyedben.

A második félidőben igyekezett megnyomni az elejét a ZTE NKK, az egerszegiek simán tartották 10-12 pontos előnyüket. Hayes már 14 pontnál járt, a másik oldalon Laklóth és Galántai volt a legeredményesebb. A lepattanózásban nagy fölényben játszott a ZTE, és a hárompontosokat is sokkal jobb százalékban dobta. A különbség nőtt (58-74), és a jobb erőkből álló egerszegiek innen már nem engedték ki a kezükből a győzelmet. Volt még egy negyed ugyan vissza mérkőzésből, de innen már nem kicsi fordulatnak kellett volna bekövetkeznie, hogy a ZTE NKK ne nyerje meg ezt a meccset. Meg is nyerte, csapatából hatan is tíz pont fölé került, és a legjobb nyolc között tovább erősítette a pozícióját.