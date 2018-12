Magabiztos ZTE NKK-győzelem a fővárosban

Szombaton a ZTE NKK NB I A-csoportos női kosárlabda csapata a 9. fordulóban az ELTE BEAC-Újbuda vendége volt. Az egerszegiek a papírformát érvényesítve biztosan győztek.

ELTE BEAC-Újbuda – ZTE NKK 58-81 (13-23, 14-27, 12-14, 19-17)

Budapest, 100 néző. Jv.: Győrffy, Balogh, Csabai-Saskötő.

BEAC: Szabó D. 20/12, Kovács V. 2, Vincze V., Laklóth 4, Mandic 4. Csere: Tóth D., György T. 1, Beckley 7/3, Suppán 11/3, Papp K. 9, Angyal. Vezetőedző: Balogh Judit.

ZTE NKK: Koizar 6/6, Pusztai 3, Maltsi 16/12, Boonstra 15, Horti 12. Csere: Hegedös-Őri 2, Gáspár-Szalay 9, Parker 18, Benke, Preisinger. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Boonstra hat pontjával villámrajtot vett a ZTE NKK (0-6), amire Koizar tett rá egy hármast. Ezt követően kezdett el éledezni a BEAC, de továbbra is az egerszegi együttes dominált, olyannyira, hogy négy perc játék után már több, mint tíz pont volt a különbség (5-16). Néhány perc kosárcsend után aztán az egerszegiek folytatták (7-21), miközben Gáspár Dávid, a vendégek szakvezetője sokat cserélt, de ezt meg is tehette. A ZTE NKK nagy fölényben játszott, gyakorlatilag minden mutatóval a házigazda előtt járt, de ez amúgy is a papírformának felelt meg. A BEAC csapatából csak Szabó Dóra tudta tartani a lépést az egerszegiekkel. Érdemes megjegyezni, hogy a fővárosiak éppen az előző fordulóban, nem kis meglepetésre idegenben győzték le a Ceglédet, s azon a találkozón Szabó 31 pontig jutott. A ZTE NKK sem szerette volna, ha lendületbe jön az ellenfél, a görög válogatott Evanthia Maltsi a mezőnyben is hasznosan játszott, miközben két újabb hármast szerzett, s ellépett a hazaiaktól (15-35). Sőt a különbség tovább nőtt, a pályára visszatért Boonstra újabb kosarakat szerzett (24-50).

Az eredményből kiindulva a második félidőre túl sok izgalom már nem maradt, de persze nem lehetett továbbra sem félvállról venni a mérkőzést. Gáspár Dávid, a ZTE NKK vezetőedzője is erre hívta fel a figyelmet, hiszen egy csapat csak úgy tud lendületben maradni, ha komoly energiákat mozgósít. A ZTE NKK kellő hőfokon égett, Nadia Parker is kezdett betalálni, s összességében az egerszegiek abszolút uralták a mérkőzést. Annyit mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a BEAC a hátránya ellenére is harcolt, játékosai küzdöttek, ami Balogh Judit csapatára amúgy is jellemző. Az egerszegiek viszont a jobb csapat, melyet érvényre juttatott és tetemessé tette a különbséget (39-64). Az utolsó negyedben romlott a zalaiak dobószázaléka, húszon belülre került ismét a BEAC (48-67), jött is Gáspár Dávid időkérése. A fővárosiak visszajöttek 15 pontra (54-69), amikor Koizar és Parker pontjaival a ZTE NKK visszaállította a húszpontos különbséget (56-76), de ezt a negyedet elveszítette két ponttal, a mérkőzést viszont nem, hiszen összességében a ZTE NKK magabiztosan győzött.

