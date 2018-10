Magabiztos hévízi siker született a megyei I. osztály rangadóján

A hét végén a 9. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban.

Hévíz–Szepetnek 5–1 (2–0)

Hévíz. Jv.: Hegedüs M.

Hévíz: Jánosa – Meidl, Baráth (Varga M.), Giber, Tóth G., Horváth M. (Nedelkó), Szi Péter, Pajor, Horváth D., Buzási, Vass (Török).

Edző: Damina László.

Szepetnek: László – Petánovics, Völgyi, Kotnyek, Kiss J. (Horváth M.), Szabó B. (Cs. Horváth), Nagy T., Kobra (Bilák), Kollár, Takács (Pati), Kozári. Edző: Domján László.

Verőfényes, szélcsendes, nyárias időben mérkőzött meg egymással a megyei I. osztály első és második helyezettje. A bajnokságban betöltött helyezéseket hűen tükrözte a játék képe, a csapatok már az első pillanatban minden energiájukat bevetve feszültek egymásnak. Amíg a Hévíz a szervezettségében és gyors játékában bízott, addig a vendégcsapat a lendületes szélsői segítségével igyekezett feltörni a rendkívül masszív, stabil hévízi védelmet. Már az első percekben eldönthette volna hazai csapat a mérkőzést, ha az első két lehetőségét gólra váltja. A kihagyott helyzetek sem vették el a Hévíz támadókedvét. A 6. percben egy vendégjátékos 16-oson belüli szabálytalansága büntetőt eredményezett, amit Tóth Gergő Ádám magabiztosan értékesített. A Szepetnek továbbra is igyekezett helyzetekig eljutni, több-kevesebb sikerrel, ezzel szemben a Hévíz futószalagon dolgozta ki a lehetőségeit, melyek közül egy pontrúgás során Vass György fejelt a vendégkapuba a félidő lefújása előtti pillanatokban, 2–0. A második játékrészben sem változott a játék képe. Az 54. percben a frissen becserélt vendégjátékos, Cs. Horváth Gábor az első labdaérintésével faragott a hátrányból: egy szabadrúgást követően az elalvó hazai védelem mellett a rövid felsőbe fejelt. A kapott gólt követően a Hévíz magasabb fokozatra kapcsolt, helyzet helyzetet követett, a 74. percben Horváth Dániel lövése megpattanva talált utat magának a kapu közepébe. A hazai csapat tovább növelte az előnyét pár perccel a harmadik találatot követően: a 16-oson belül egy elkésett belépő 11-est eredményezett, amit ismét Tóth Gergő Ádám végzett el, szintén hidegvérrel, megszerezve a Hévíz negyedik gólját. Az utolsó tíz percben a hazai csapat hármat is cserélt, ami újabb lendületet adott az addig is nagy akarással küzdő és játszó Hévíznek. A mérkőzés utolsó perceiben a csereként beállt Török Milán indult a leshatárról, beadására Horváth Dániel érkezett a védőt és a kapust megelőzve a rövid sarokra, és helyezte a labdát a kapuba, ezzel beállítva az 5–1-es végeredményt. Közönségszórakoztató, sokgólos mérkőzésen a Hévíz csapata ilyen arányban is megérdemelten nyerte a rangadót és vette át a vezetést a bajnokságban.

Gólszerzők: Tóth G. (2, mindkettőt 11-esből), Horváth D. (2), Vass, ill. Cs. Horváth. Jók: az egész csapat, ill. László, Takács, Nagy T.

Olajmunkás Gellénháza–Zalaszentgrót 3–2 (2–1)

Gellénháza, 100 néző. Jv.: Takács G.

Gellénháza: Osbáth – Horváth P., Szántó, Papp, Horváth B., Bognár, Nagy (Toplak), Szabó, Odonics, Lukács (Pilisi), Czibor. Edző: Bencze Péter.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Liegler (Kovács), Horváth D., Tóth D., Csarmasz, Gájer P., Lampert, Ferenczi, Horváth B., Csik, Nagy (Sümegi). Edző: Jankovics Péter.

Mint mindig, most is kiélezett küzdelmet hozott a két csapat találkozója a szép időben megrendezett mérkőzésen. A csekély olajos előnyt Ferenczi szépségdíjas találatával még sikerült kiegyenlíteniük a második félidőben a vendégeknek, ám a csereként beállt Pilisi egy szöglet után ugyancsak jól eltalált lövése a győzelmet jelentette az Olajmunkásnak.

Gólszerzők: Odonics, Szabó (11-esből), Pilisi, ill. Ferenczi (2). Jók: az egész csapat, ill. Horváth D., Lampert, Ferenczi. U–19:

Gellénháza–Zalaszentgrót 3–3.

Creaton Lenti TE–Technoroll Teskánd 0–3 (0–1)

Lenti, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti: Balogh B. – Podszkos (Balogh G.), Kondákor, Fehér, Sárkány, Kiss, Balogh M. (Godena), Lovrencsics, Májer, Varga, Dolmányos. Edző: Szarka Péter.

Teskánd: Kozma – Gulyás, Karvalics (Czömpöl), Pergel B. (Szekeres), Magyar, Somogyi, Major, Bedő, Kiss, Balogh, Pergel D. (Károly). Edző: Pergel Attila.

Az enerváltan játszó hazai csapat ellen megérdemelt vendéggyőzelem született.

Gólszerzők: Karvalics, Magyar, Pergel B. Jók: senki, ill. az egész csapat. U–19: Lenti–Teskánd 1–1.

FC Keszthely Lazzarin Café–Police-Ola 0–2 (0–2)

Keszthely, 80 néző. Jv.: Iványi G.

FC Keszthely: Pusztai – Keveházi, Horváth G. (Pintér), Komáromi, Bertók, Marton, Németh A., Bogdán (Balása E.), Németh G., Kenesei (Balása M.), Tóth G. (Pál). Edző: Németh István.

Police-Ola: Szilasi (Horváth M.) – Papp D. (Sonkoly), Igazi, Lukács P. (Szekeres), Kócza, Lukács B., Bognár (Propszt), Erdélyi, Balogh G., Goldfinger, Varga Sz. Edző: Czigola Zsolt.

Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, a 4. percben Kenesei Bálint hagyott ki nagy helyzetet, majd a 14. percben Bogdán István a kapussal állt csak szemben, azonban gólt nem tudott szerezni. A 18. percben újabb lehetőség maradt ki hazai oldalon, ez meg is bosszulta magát, egy perccel később kontratámadással megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Ekkor átvette a játék irányítását a Police-Ola, és megérdemelten szerezte meg a második gólt. Szünet előtt emberhátrányba került a hazai csapat, Németh Attilát egy ellene elkövetett szabálytalanság után, reklamálásért kiállították a 41. percben. A második félidőben a tíz emberrel játszó Keszthely jól játszott, jól küzdött, de gólt nem sikerült lőnie, így az első félidőben bemutatott játékával megérdemelten nyert a vendégcsapat.

Gólszerzők: Bognár, Kócza. Jók: Keveházi, Bogdán, Bertók, Marton, ill. Kócza, Bognár, Goldfinger. Kiállítva: Németh A. (41., FC Keszthely). U–19: FC Keszthely–Police-Ola 0–4.

Csács-NSE–Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák 4–0 (1–0)

Nemesapáti, 70 néző. Jv.: Lapath D.

Csács-NSE: Szente – Vizsy, Németh A., Éder, Flórián, Domján, Nikitscher, Hadrik, Szabó B. (Egyed), Karakai, Németh B. Edző: Csongár Péter.

Kiskanizsa: Munkácsi – Csordás, Boros, Nagy R., Lukács, László, Rácz, Németh R. (Varga D.), Horváth G. (Póka), Abay Nemes, Ötvös. Játékos-edző: Lukács István.

A vénasszonyok nyara éreztette a hatását a nézőtéren, illetve a játéktéren is. A szinte szokatlanul verőfényes napsütés adta melegben kevés néző előtt a lelkesen küzdő Kiskanizsa ellen magabiztos győzelmet aratott a Csács-NSE. Az első félidőben nagy fölényben játszott a hazai csapat, gólok mégis a második játékrészben születtek. A megszerzett előny birtokában a Csács-NSE csapata többször hozta helyzetbe a kiskanizsaiakat. A mérkőzésen különösen Karakai András volt ismét elemében, aki csak azért nem rúgott klasszikus mesterhármast, mert a 61. percben az amúgy kiváló középpályás védőmunkájáról tanúbizonyságot tevő Hadrik Tamás csatárokat megszégyenítő módon tört be az ellenfél tizenhatosára, és a tehetetlen kapus lába mellett gurított a hálóba.

Gólszerzők: Karakai (3), Hadrik. Jók: Szente, Németh A., Hadrik, Nikitscher, Vizsy, Karakai, ill. Munkácsi, Boros, Rácz, Lukács. U–19: Csács-NSE–Kiskanizsa 5–2.

Flexibil Top Zalakomár–Semjénháza 0–1 (0–0)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Siket L.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Csizmadia, Takács, Csalló, Tinó (Daróczi), Fábián, Horváth J., Horváth Zs., Bagó, Vincze (Horváth R.), Mészáros (Tóth Gy.). Edző: Kiss István.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kovács P., Szollár, Horváth M. (Horváth D.), Orbán, Szakmeiszter J., Dömötör (Pál Mi.), Pál Ma. (Novák), Pápai, Schuller, Kapuvári. Edző: Németh István.

A hazai csapat elég sok gonddal küzd hetek óta, ez meg is látszik az eredménytelenségen. Dolgoznak tovább, és megtesznek mindent azért, hogy megőrizzék megye I-es tagságukat.

Gólszerző: Szakmeiszter J. Jók: Bagó, Csalló, Csizmadia, Tóth-Pajor M., ill. Kapuvári, Szollár, Orbán. U–19: Zalakomár-Semjénháza 3-0.

Zalalövő–Femat Csesztreg 2–1 (1–0)

Zalalövő, 170 néző. Jv.: Varga P.

Zalalövő: Dóra – Kellner, Cser, Cseresznyés, Sipos, Zsoldos Att. (Penczák), Zsoldos An. (Darabos), Nagy D. (Tóth G.), Gyenese, Horváth T. (Flander), Vágner. Edző: Vaspöri Zoltán.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Szekeres, Horváth R., Kiss Ba., Kancsal, Nagy M., Szabó Sz., Elek, Kiss Bá., Nagy R. Edző: Őr József.

A 9. percben Nagy Dániel indította Vágnert, aki a kifutó kapus mellett a hálóba lőtt, 1–0. A 48. percben Kellner vitte végig a bal oldalon a labdát, az alapvonalról középre adott, és az érkező Darabos a kapu hosszú oldalába helyezett, 2–0. Az 57. percben vendégkontra végén Nagy R. beadását Elek fejelte a hazai kapuba, 2–1. A mérkőzés hátralévő részében többet támadott a vendégcsapat, de helyzeteit kihagyta, illetve a hazai védelem visszaverte akcióikat. Végeredményben nagyszerű mérkőzést játszott a két motivált csapat, és a ZTK értékes győzelmet aratott.

Gólszerzők: Vágner, Darabos, ill. Elek. Jók: Dóra, Kellner, Cser, Nagy D., Gyenese, ill. Kiss Ba., Elek, Kiss Bá. U–19: Zalalövő-Csesztreg 3-2.

ZNet-Telekom Becsehely–Kinizsi SK Gyenesdiás 1–3 (0–0)

Becsehely, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Becsehely: Szekeres – Pintér (Markulia), Végh, Balázs, Török Má., Török Mi., Mutter (Horváth F.), Kovács D., Soós, Navracsics, Molnár M. Edző: Mutter Attila.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Lázár, Tarnóczai, Hegyi, Szokoli, Pálfi, Acél, Dufka, Sipőcz (Tóth R.), Balogh G., Kiss B. Edző: Kocsis Norbert.

Küzdelmes mérkőzésen a hazai csapat helyzetkihasználása alapján magának köszönheti a vereséget.

Gólszerzők: Molnár M. (11-esből), ill. Pálfi, Dufka, Sipőcz. Jók: Török Mi., Navracsics, ill. az egész csapat.

U–19: Becsehely–Gyenesdiás 7–2.

Tudósítottak

Becsehely Mutter Attila

Gellénháza Bartusch Géza

Hévíz Jánosa Tibor

Keszthely Németh István

Lenti Kosár Lajos

Nemesapáti Lukács Péter

Zalakomár Kiss István

Zalalövő Herczeg Imre