Madarász gólja döntött, nyert a ZTE FC

Csütörtökön újabb felkészülési mérkőzést játszott a ZTE FC NB II-es labdarúgó csapata. Ezúttal Sárváron lépett pályára az egerszegi együttes az NB III-ba most feljutott Sárvár volt az ellenfele, amely ellen egy góllal nyert.

Sárvár FC – ZTE FC 0-1 (0-0)

Sárvár, 200 néző. Jv.: Szalai (Kulman, Országh).

ZTE FC: Szemnerédi – Czuczi, Horváth M., Sebestyén, Bedi – Hudák, Szökrönyös, Németh E. – Vass, Horváth D., Ekker. Csereként léptek pályára: Zöldesi, Szépe, Devecseri, Balázs Zs., Madarász, Kiss M., Gajdos, Kónya K., Babati, Gergényi, Vojnovic.

Gólszerzők: Madarász (63.)

Ismerősökből nem volt hiány Sárváron, hiszen a házigazda csapatot Kovács László, a ZTE FC korábbi akadémiai vezetője irányítja, kapusedzője pedig Horváth Győző, aki az egerszegieknél is hosszú éveken át dolgozott. Kapusoknál maradva, a ZTE FC leigazolta, pontosabban kölcsönvette a Kisvárda együttesétől a 20 esztendős Zöldesi Illést, aki így az úgynevezett „fiatalszabályba” is belefér. Az eddigi első számú kapus, Kovács Zoltán, és a második számú hálóőr Szemerédi Norbert mellett Zöldesi már a harmadik kapus. Amennyiben nem „kispadozni” érkezett Zöldesi (az NB I-be jutott Kisvárda kapuját a legutóbbi szezonban 28 alkalommal védte kezdőként), akkor bizony ezen a poszton jelenleg túlkínálat van a zalaiaknál, így valószínű, hogy a kérdést valamilyen módon rendezik majd az egerszegiek. Nem elképzelhetetlen, hogy valaki távozik.

A másik, napokban bejelentett érkező, a horvát (de magyar felmenőkkel is rendelkező) 33 éves Aljosa Vojnovic középpályás egész komoly játékosmúlttal érkezik. A horvát élvonalban negyedik helyezett NK Osijektől szerződött Egerszegre. A legutóbbi szezonban Vojnovic az Európa Ligában még az Osijek csapatában játszott, amely aztán szeptemberben kölcsönadta a szintén horvát első osztályú az NK Istrának, melyben gyakorlatilag (csapatkapitányként) végigfutballozta a legutóbbi bajnokságot. Vele egy plusz egyéves szerződést kötött a ZTE FC és mint a találkozón színhelyén Sallói István sportigazgató elmondta, védőt és középpályást szeretnének igazolni.

Az első félidőben a ZTE FC csapata fiatalokra épült, hiszen a héten az egerszegiek három mérkőzést játszanak, így az erőiket elosztják ezekre. Nem született gól, Hudáknak volt egy ígéretes lövése, összességében az NB III-as újonc ellen a ZTE fiataljai kézben tartották a mérkőzést.

A második játékrészben aztán fokozatosan kicserélődött az egerszegi együttes összetétele, előbb a két belső védő (Szépe, Devecseri) lépett pályára, majd a többiek. A ZTE FC addig is többet támadott, így viszont már eredményesebb is lett. Madarász szerzett előnyt egy kipattanó labdából és még nagyobb lett a zalai fölény. Utoljára Aljosa Vojnovic is beszállt a játékba, hiszen ő csak előző nap érkezett A horvát fiú, mozgását tekintve abszolút „egyben van”. Több gól nem született, a ZTE FC legközelebb szombaton Telkiben lép pályára, ahol 14 órától az angol harmadik ligás Fleetwood Town FC ellen játszik újabb felkészülési mérkőzést.