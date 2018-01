Madackit még le is cserélhették

Az összevont NB I-es női asztalitenisz-bajnokság őszi idénye a végéhez közeledik. A sörgyáriak könnyed győzelmet szereztek hazai asztaloknál az Orosháza ellen.

Gejzír-Kanizsa Kft.Kanizsa Sörgyár SE-PET-BAU Orosháza II 13:5

A hazai győztesek: Végh Zsuzsanna 4, Tóthné Szász Kinga 3, Újházi Csilla 3, Madacki Mirella 2 és a Végh-Madacki páros.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A hazaiak győzelmet reméltek, ennek megfelelően a Végh-Madacki páros simán nyert, azonban némi meglepetésre a másik kettős (Tóthné-Újházi) kikapott. Az egyéni mérkőzések során aztán gyorsan eldőlt a csata: az első nyolc küzdelemben csak hazai siker született. Így a kanizsaiak csapatvezetője, Jakabfi Imre a csapat legjobbját, Madackit le tudta cserélni, helyette az ifjú Salamon Sára játszott. A mérkőzés második felében sem változott a játék képe, a hazai csapat fölényes győzelmet aratott. Végh remekelt, négy partit nyert és hozta a párost is. Madacki is veretlen maradt. De Tóthné és Újházi remek játéka és 3-3 sikere is kellett a magabiztos győzelemhez.

Az őszi idény utolsó két fordulóját januárban játsszák majd le az összevont NB I női mezőnyének csapatai, majd egy kis szusszanást követően a tavaszi szezon februárban indul. A Nyugati és a Keleti csoportot összevonták, így kialakult az összevont bajnokság mezőnye. Ez a bajnokság sokkal erősebb, mint bármelyik csoport volt. Jakabfi Imre szerint a vesztett pontokat tekintve jól áll a kanizsai csapat, nagyon sok múlik azon, hogy a hátralévő mérkőzéseikből mennyit tudnak megnyerni.