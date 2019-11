Lukács Barbara, nagykanizsai testépítő berobbant a legjobbak közé

Két bronz­éremmel és egy abszolút bajnoki címmel kezdte testépítő karrierjét Lukács Barbara.

A kanizsai személyi edző egy hónapon belül háromszor állt színpadra. A két fővárosi megmérettetésen szerzett harmadik hely után a napokban – több volt Eb-résztvevőt is maga mögé utasítva – Sport Fizik kategóriában már a dobogó legtetejére állhatott Hódmezővásárhelyen.

Élete legkeményebb felkészülésén van túl Lukács Barbara, kevés újonc testépítő tudja bevállalni azt a testileg és lelkileg egyaránt megterhelő kihívást, hogy alig pár hét leforgása alatt háromszor is színpadra áll. A fiatal sportoló 4 éve kezdett el edzeni, akkor még párja segítségével.

– Mindig is azzal a céllal edzettem, hogy fejlődjek, de úgy éreztem, most értem el arra a szintre, hogy versenyezzek is – fogalmazott a sportoló.

A színpadi pózok elsajátításában, tökéletesítésében Belső Péter Gábor segítette Barbi felkészülését.

– Ideális alany volt, hiszen van előképzettsége, ügyes, így a pózok begyakorlása nem jelentett neki kihívást. S azt hozzá kell tennem, hogy egy jól pózoló versenyző az igazán jó versenyző, hisz csak így lehet megmutatni a zsűrinek azt, amit az évek alatt felépített – fogalmazott a kanizsai tréner.

Barbara élete első versenye a Vitaflex GP volt, majd jött a Fitparádé. Mindkét megmérettetésen – bár elmondása szerint sokkal rosszabb eredményre számított – harmadikként zárt. A legjobb formát azonban a nemrégiben rendezett ­Kriko Kupán mutatta a kanizsai sportoló, holott ez a verseny nem indult zökkenőmentesen. – Több mint egy tucat kategória és több száz versenyző volt ezen a kupán. Én 10 hetet diétáztam, ebben az időszakban heti 5-6 alkalommal, napi kétszer edzettem, reggel kardióval kezdtem, majd munka után jött a súlyzós edzés. A bírók a verseny előtt tartottak egy „formacsekkolást”, s nem engedtek a modell kategóriában indulni, mert túl izmosnak, száraznak találtak. Végül a Sport Fizik csoportba tettek, meg is ijedtem, hiszen nagyon rutinos versenyzők mellé kerültem, úgy gondoltam, hogy maximum a 4-5. hely valamelyikére lehetek jó – teszi hozzá a fiatal testépítő.

A bírák azonban másként látták, hiszen nemcsak a saját kategóriájában találták legjobbnak Lukács Barbarát, hanem a női mezőny abszolút bajnoki címét is neki ítélték.

A kanizsai sportoló ­2020-ra is merész célokat tűzött ki maga elé: tavasszal már újra versenyezne, szeretne kijutni Európa-bajnokságra, majd világbajnokságra. Tervei között szerepel még a profi kártya megszerzése, valamint szeretne sokaknak segíteni az életmódváltásban.

– Egy blogon szeretném átadni a tapasztalataimat. Sajnos még mindig nagyon sok tévhit él a diétával kapcsolatban, rengetegen követnek káros, hatástalan módszereket. Én nagyon szeretek főzni, így ezen a felületen online étrendekkel, receptekkel tudok segíteni bárkit, aki fogyni szeretne vagy mondjuk ételallergiával küzd. Szeretném az edzés terén is átadni a megszerzett tudásomat, így akár a teremben, akár egy cukormentes édesség elkészítésében is kérhetnek majd tőlem segítséget azok, akik fogyni, izmosodni szeretnének vagy csak az étrendjükön akarnak változtatni.