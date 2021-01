Luca Bechi a Kecskemét ellen már győzelmet remél a ZTE KK élén

Hazai környezetben is bemutatkozik ma a Zalakerámia-ZTE KK kispadján a nemrég szerződtetett olasz szakvezető, Luca Bechi, hiszen csapata 18 órától a Kecskemétet fogadja a Zalakerámia sportcsarnokban. A vezetőedző harcos játékot vár, olyat, amit a gárda a Falco KC ellen is mutatott, de persze most győzelemmel.

Egy hete, hogy Luca Bechi átvette a zalai csapat irányítását. Sok ideje nem volt ismerkedni, hiszen múlt szerdán a csapat már a Falco KC vendége volt, ami után az itáliai szakember a vereség (82-70) ellenére is elégedetten nyilatkozott, mert a csapat harcolt, küzdött, egy nyilvánvalóan erősebb együttessel szemben is.

Most pedig következik a Kecskemét, amely nem képvisel olyan játékerőt, mint a vasiaké, de például – a ZTE KK-hoz hasonlóan – legyőzte a Szolnokot, méghozzá idegenben. A Váradi Kornél vezette KTE egy mérkőzéssel játszott eddig többet, mint a ZTE KK, mérlege 7 győzelem és 8 vereség, szemben az egerszegiek 4/10-es mutatójával. Érdekesség, hogy a két csapat a héten még egyszer megmérkőzik egymással, mégpedig pénteken, ám akkor Kecskeméten találkoznak.

Luca Bechit először arról kérdeztük: mennyire sikerült egy hét alatt megismernie új együttesét.

– Nyílt, befogadó társasággal dolgozhatok, amely fogékony arra játékfilozófiára, amit én szeretnék elérni – kezdte a szakember. – Pozitív, hogy jó állapotban lévő csapat került a kezem alá, ez fontos, hiszen így nincs hátráltató tényező. Hét közben volt egy mérkőzés, az egyik, ha nem a legjobb magyar együttessel szemben, amely a Bajnokok Ligájában is szerepel. Hullámzó volt a játékunk, de azt is látni kell: az ellenfél más szinten is tudott kosárlabdázni. Két napot készülhettünk erre a találkozóra, ám mindenképpen tetszett a csapat harcossága, s megmutatta az együttes, hogy tagjai képesek egymásért is küzdeni. Az utolsó három percben is volt még bennünk annyi, hogy zárkózzunk, ez is pozitív volt.

Luca Bechi azzal folytatta, hogy a csapat kapott egy nap pihenőt, de péntektől már a keddi találkozóra összpontosítottak. S hogy mi az olasz tréner játékfilozófiája?

– A csapatunkban sok a fiatal játékos, dinamikus kosárlabdát kell játszanunk – hallottuk Luca Bechitől. – Alap a gyorsaság és a Falco ellen is látott harcosság. Ennek mindig ott kell lennie a pályán, ezt nem szabad elfelednünk. Keddi ellenfelünk egy olyan csapat, amiben vannak tapasztalt játékosok, akik már nagyon régóta együtt játszanak. A legfontosabb, hogy a mérkőzés elejétől azt játsszuk, amit előzőleg gyakoroltunk. Célunk természetesen az, hogy továbbfejlődjünk és hogy nyerjünk.

Luca Bechi elmondta még: mindenki a rendelkezésre áll, nincs sérült az együttesben. Arról is kérdeztük, melyek az első benyomásai Zalaegerszegen. Elmondta, nagyon sokat hallott az itteni szurkolók odaadásáról, ám ezt a zárt kapuk miatt sajnos még nem tapasztalhatja meg maga is. A körülményekkel elégedett, a városban az tetszik neki, hogy sok a zöld terület és a park, és úgy fogalmazott, hogy az emberek is barátságosak.