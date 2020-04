Lőrincz Tamás és Ligeti Dániel is válaszolt a kanizsai birkózók kérdéseire

A mai kor vívmányait felhasználva a napokban a Kanizsai Birkózó Sportegyesület meg­hívta köreibe Lőrincz Tamás kötöttfogású világbajnok, olim­piai második, egyben há­romszoros Európa-bajnok birkózót – virtuá­lis térben.

Egyfajta élő konferencia­be­szél­getés keretében a klub fia­taljai Szatmári Zsolt vezetőedzőjükkel az élen tehettek fel kérdéseket a sportág hazai kiválóságának, aki örömmel élt a válaszadás lehetőségével. A „rendezvény” ugyan két napot csúszott, de Lőrincz Tamást így is jó néhány kérdéskörben faggathatták az ifjú kanizsai birkózók. Lőrincz Tamás kitért például az elhalasztott tokiói olimpiára, hogy ez miként „csapódik le” az élsportolók soraiban.

– Ilyen helyzetben még nem voltunk, éppen ezért felkészülni erre nem is lehet lelkileg, de a halasztás tényének és mértékének ismerete még mindig jobb volt a korábbi találgatásoknál – fogalmazott a 33 éves ceglédi származású birkózókiválóság. – Most, hogy tudjuk, 2021-ben lesz, ez sem sokkal könnyebb, mivel az emberben ilyen közeli időintervallumban egyfajta cél már összeállt, és a tokiói esemény is lőtávolon belülre került. Az új szituációban újabb támpontokat kell keresni. Senkinek sem könnyű, az én esetemben annyi könnyebbség van, hogy kvótával már rendelkezem.

S hogy miként telik ez a – sportolók számára is – kissé mostoha időszak?

– A szinten tartásról szól leginkább, erősítő, kardio­prog­ramok vannak, ezek alapján készülünk – mondta Lőrincz Tamás. – Eddig is folyamatosan konzultáltunk a szakvezetéssel, illetve pszichológus szakemberekkel. Megmondom őszintén, többször előfordul, hogy egyik nap így, másik nap úgy gondolkodom bizonyos kérdésekről. Az is furcsa most számomra, hogy jelenleg egyénileg ott is edzhetek, ahol élek. Egy biztos, ezt a négy hónapot még végig akartam pörgetni, de hogy most ez plusz egy évvel kitolódik, azért ez kemény. Ugyanakkor leültünk a család­dal és arra jutottam, ennek még nekiveselkedem! Bár még kimondani sem egyszerű, maradjunk annyiban, hogy szűk másfél év van az olimpiáig…

A beszélgetésbe bekapcsolódott később Ligeti Dániel szabadfogású birkózó is, aki egy másik szemszögből közelítve tudta bemutatni jelen élethelyzetét sportágán belül.

– Annyival nehezebb helyzetben vagyok, hogy nekem még nincs kvótám, a márciusi kvótaszerzési lehetőségem elmaradt, ráadásul emellett a bokámmal is már hosszabb ideje vannak gondok – fogalmazott a 30 esztendős szombathelyi Ligeti. – Gyakorlatilag így jut időm arra, hogy ezt a sérülést rendbe tegyük, s talán nyertem egy esztendőt. Úgy gondolom, mindezt sportpszichológusi segítség nélkül meg tudom oldani, arra kell figyelni, hogy mindebből jól jöhessek ki pozitív hozzáállással.