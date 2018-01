A létszámgondok ellenére megszorongatták az Ajkát

A női kosárlabda Amatőr NB I Fehér-csoportjában a ZTE NKK II idegenben a vártnál jobban megszorongatta a csoport éllovasát.

Ajka-Cserpes Trudi-ZTE NKK II 63-52 (22-13, 11-14, 18-17, 12-8)

Ajka, 50 néző. Jv.: Benedek, Lovas.

ZTE NKK II: Hersics 9, Liska 13, Kovács G. 6, Preisinger 13, Kovács C. 6. Csere: Czigány 5, Lang. Edző: Horváth Zsófia.

Betegségek és sérülések miatt sok gonddal, például létszámhiánnyal küzd mostanság a ZTE NKK II. Ettől függetlenül a zalaiak a meccsen jobban kezdtek ellenfelüknél. A mérkőzés esélyesének tekintett hazaiak az első negyed végére helyreállították a papírformát, ekkor úgy tűnhetett, nagy vereségbe fog ismét belefutni az egerszegi csapat, amely az előző fordulóban 120-33-ra kapott ki a Széchenyi ESE vendégeként – akkor is a mostanihoz hasonló gondjai miatt. De az első negyed után visszajött a mérkőzésbe a ZTE NKK, olyannyira, hogy a második negyedet megnyerték a zalai lányok. A harmadik tíz percben is kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, míg a záró játékrészben már a fáradtság is megmutatkozott a zalaiak részéről, és így pár ponttal jobbnak bizonyult a végén az Ajka. Ám összességében elmondható, hogy az egerszegiek nem vallottak szégyent.

Horváth Zsófia: „Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert ezúttal mindenki pluszt tett hozzá a mérkőzéshez, aki pályára tudott lépni. Ma kicsi volt a bors, de erős, és ezúttal valóban öröm volt ennek a lelkes csapatnak a kispadján ülni.”