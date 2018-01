Letenye: most azért már felmennének...

A Letenye SE megyei labdarúgó harmadik vonalban szereplő legénysége szintén ott folytatta bajnoki szereplését a Déli-csoportban, ahol az előzőt befejezte, hiszen a bajnoki címe után az őszi szezon végén is az első helyen áll.

A félidei elsőség mellett ezúttal a tervek már távolabbra mutatnak, s ezt Szabó Ferenc edző szavai is alátámaszthatják.

– Azért szeretnénk megnyerni a bajnokságot, mert már lennének terveink a feljutással – mondta el az edző. – Ugyanakkor nem lesz egyszerű dolgunk tavasszal, hiszen távozott Horváth Albert, Horváth Áron, Kovács Imre és Magyar Zsolt, illetve van még egy focistánk, akinek szintén alakulhat még úgy a helyzete, hogy távozik. Vannak kiszemeltjeink, emellett persze a fiataljaink között is szétnézünk, hogy kiket vihetnénk feljebb.

Már minden a felkészülés jegyében zajlik a csapat körül, mely a bajnoki tabellán öt ponttal, egyelőre tehát gyakorlatilag biztosan előzi meg a második Sandi SE gárdáját.

– Eddig az időjárás is kedvező volt számunkra, a felkészülési meccsek tekintetében pedig heti kettőt iktattunk be az elkövetkezendő időszakra. Nagy bennünk az elhatározás, hiszen vallom, a Letenye SE helye mindenképpen feljebb van a megyében. Ha a környékbeli fiatalokat össze tudjuk szedni, meggyőződésem, hogy a klubunk a mostani helyzeténél jobbat érdemel. Ezért céloznánk meg komolyan a második vonal mezőnyét, ahol szerintem megállnánk a helyünket, amennyiben ott drasztikus átalakítás nem következik be. Azonban addig még hosszú utat kellene bejárnunk.

A csapatnál kalkulálnak ugyanis azzal, hogy az ellenlábasok hasonló célokat dédelgetnek a Déli csoportjukban.

– Ősszel az egyetlen vereségünket hazai pályán pontosan a Sand ellen szenvedtük el, s amilyen örömmel vették ezt tudomásul, az alapján biztos vagyok abban, hogy nem tettek le ők sem a bajnoki címről. Ahogy halljuk, a Szerdahely már most jól erősített, a Pogányszentpétert és a Murakeresztúrt soha nem írhatjuk le, aztán ott van a még fiatal, feltörekvő Napred is. Ha ehhez hozzáteszem, hogy tavasszal a legtöbbjükhöz mi megyünk, akkor úgy gondolom, óvatosan kell bánnunk jelenlegi helyzetünkkel. Ugyanakkor, ahogy már említettem, a Letenyének nem a megyei harmadik vonalban van a helye.