Lépéshátrányba került az Aquaprofit csapata

Dupla fordulót rendeztek az NB I-es sakkcsapat bajnokság nyitányán, ami után lépéshátrányba került a címvédő Tungsram Aquaprofit NSK együttese, hiszen szoros csatában kikapott az egyik trónkövetelő DVTK csapatától. Az élvonalba visszatért Z. Csuti-Hydrocomp két vereséggel nyitott.

A kanizsaiak az első fordulóban 6,5:5.5-re kikaptak a DVTK-tól, majd a szombathelyi nyitányon vasárnap 11:1-re legyőzték a szegedi Maróczy SE-t. De behozható-e a hátrány, kérdeztük a 11-szeres bajnok Aquaprofit NSC csapatvezetőjét, Papp Nándort, hiszen a 9 fordulós lebonyolítás „átka”, hogy a szezon során még egyszer nem kerülnek szembe a miskolciakkal, hogy revansot vegyenek.

– Azt kell mondjam, az éltábláknál nagyon elszúrtuk a találkozót a miskolciak ellen – fogalmazott Papp Nándor, a kanizsaiak csapatvezetője. – Tavaly amilyen jól sikerült a DVTK elleni meccsünk, most szinte ugyanolyan kedvezőtlenül a dolgaink. Egyes játékosok szinte alig fejtettek ki ellenállást, ez ilyen szinten nem elfogadható. Persze a döntetlen még így is benne volt a meccsben, de Aczél Gergely is csak remizni tudott a végén. Tudtuk, hogy két vereség még beleférhet, egy harmadik viszont már necces lehet. Nos, így is lett. A szegediek elleni sikert kötelezően megszereztük. Annyi bizonyos, hogy ezek után már teher nélkül játszhatunk, s talán a Paks – DVTK, vagy egy Haladás – DVTK összecsapás alakíthatja számunkra kedvezően az állást…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Z. Csuti-Hydrocomp SK két vereséggel nyitott, s az első, Dunaharaszti ellenit (7.5:4.5) sajnálják inkább az egerszegieknél, hiszen másnap, a DVTK elleni 7.5:4.5 tulajdonképpen a realitást rtakarja.

-A Dunaharaszti elleni mérkőzés talán még hiányozhat is a végelszámolásnál – állapította meg Horváth Tamás, a Z. Csuti szakmai vezetője, aki önkritikus is volt. – Rontottunk, de mondhatom ezt első szám egyes személyben, hogy rontottam, mert egy nyert állást nem sikerült behúzni. A mérkőzésben így benne volt egy döntetlen. Ami pozitívum, hogy új igazolásunk, az ukrán Vladimir Onischuk két győzelemmel nyitott és nem akármilyen ellenfelek ellen.A DVTK elleni meccsünk is lehetett volna még szorosabb, bár egy erősebb csapatról van szó. Viszont örömteli ifjúsági játékosunk, Balogh Márton győzelme. Két hét múlva a Maróczy SE-t fogadjuk, akkor győznünk kell.