Lepár Attila az I. osztály éllovasához tért vissza

Ha nem is váratlan, mindenesetre nem is szokványos edzőváltás történt a labdarúgó megyei bajnokság I. osztályának éllovasánál. A Csács-Nemesapáti együttesének első csapatát ugyanis Lepár Attila vette át, ám a korábbi szakvezető, Kovács László is marad a klub kötelékében.

A megyei I. osztály őszi szezonját az élen zárta a Csács-Nemesapáti, amelynek ugyanannyi pontja van (32), mint a második Gyenesdiásnak és a harmadik Gellénházának. Az ősz végén Kovács László, a Csács-NSE edzője is arról beszélt, hogy tavasszal teljesen nyílt lesz a küzdelem a bajnoki címért, aztán december végén némileg ismét átalakult a hazai akadémiai rendszer, és ebben kínáltak feladatot az egerszegi szakembernek. Röviden a lényeg: kormányhatározat született arról, hogy futballban 10, kézilabdában 6, kosárlabdában 4 sport­akadémia lehet az országban, és ezek felügyelete, finanszírozása az Emberi Erőforrások Minisztériumához került, hiszen kiemelt állami támogatásban részesülnek.

Kovács László az Illés Akadémia U15-ös csapatának lett a vezetőedzője, aki most olyan lehetőséget látott ebben, hogy elfogadta a szombathelyiek hívását.

– A szombathelyi Illés Akadémia is bekerült a sportakadémiák közé – jegyezte meg, amikor megkerestük. – Korábban is hívtak már a vasiak, most pedig az új rendszerben én is olyan kihívást látok, hogy szerettem volna részese lenni. Csak egy példa: minden korosztályban kötelező gyakorlatilag teljes stábot működtetni, amibe a vezetőedzőn kívül pályaedző, kapusedző, orvos, fizioterapeuta, masszőr tartozik. A minőségi utánpótlás-nevelés a cél. Emiatt távoztam, de nem szakad meg a kapcsolat a nemesapátiakkal. Az utánpótlásban továbbra is segítek, és a klub szakmai vezetőjeként is számítanak rám a jövőben.

A listavezető keretében a télen annyi változás történt, hogy Bíró András Ausztriába igazolt, Deák Dávid pedig Pacsára. Egy érkező van, a csapat korábbi játékosa, Horváth Péter visszatér, aki eddig Vasváron játszott.

És Vasvárról érkezik az új edző is. Lepár Attilát nem kell különösebben bemutatni Zala megye labdarúgóéletében, függetlenül attól, hogy a legutóbbi két szezonban a Vas megyei I. osztályban dolgozott. Hosszú éveken át védett a megyei bajnokságban, edzője volt a Tungsram csapatának, és ma is részt vesz az utánpótlásában. A Vasvár előtti időszakban pedig négy és fél évig a Pókaszepetk csapatát irányította. S hogy milyen tervekkel tért vissza?

– Január elején keresett meg a Csács-Nemesapáti, miután kiderült, hogy Kovács László távozik az első csapat éléről – mondta el érdeklődésünkre Lepár Attila. – A Vasvártól az ősz végén amúgy is elköszöntem, vállaltam a feladatot, és egy nagyon jó csapatot vettem át. Két hete dolgozunk együtt, ez még az ismerkedés időszaka. Az együttes rutinosabb tagjait ismertem korábbról, de pár fiatallal most találkoztam először, noha a nevüket azért már ismertem. Mert annak ellenére, hogy Vasban dolgoztam, továbbra is itt éltem és dolgozom, a megye labdarúgásának a dolgaival tisztában vagyok. A célunk nem változott, a dobogón szeretnénk végezni, de vannak riválisaink, és nem is csak a másik két jelenlegi dobogós együttes. Ha tehetjük persze, ezen a körön belül szeretnénk minél előrébb zárni…