Lendváról érkeznek labdarúgók a ZTE FC-hez

Pénteken kezdi meg felkészülését a tavaszi szezonra a ZTE FC NB I-es labdarúgó csapata, és három Szlovéniából érkező játékos i ott lesz a kék-fehérekkel az új év első edzésén.

Értesülésünk szerint az NK Nafta 1903 Lendava együtteséből is erősíteni kíván a ZTE FC, amit Salló István, az egerszegiek klubigazgatója is megerősített. Igaz, egyelőre arról van szó, hogy a szlovén II. ligában szereplő lendvaiak (jelenleg a 16 csapatos mezőny 5. helyén állnak, viszont a Szlovén Kupában elődöntősök!) három játékosa is a ZTE FC-nél kezdi meg a munkát január 3-án.

De nézzük, hogy kikről van szó. A 23 éves horvát középpályás Stjepan Ostrek klasszikus irányító, akit a szlovén második liga egyik legjobb futballistájaként tartanak számon. A középső védő Ziga Zivko (24 éves) közel 190 cm magas, nem véletlen, hogy a fejjátéka az erőssége. A harmadik kiszemelt a kapus, a 22 éves Florijan Raduha, s ami közös mindhármójukban, hogy a Nafta 1903 oszlopos tagjai voltak az ősszel.

Az, hogy közülük kik erősíthetik majd tavasztól a ZTE FC együttesét ez még nem eldöntött, hiszen – ahogy Sallói István sportigazgató is korábban jelezte – azt is tudniuk kell, hogy kik távoznak a félszezonban az egerszegiektől akár végleg, akár kölcsönben. Például ez is képlékeny még, de a kevesebb szerephez jutott labdarúgók (Kiss Máté, Hudák Martin, Oleg Golodiuk, Szépe János, Gergényi Bence) közül bárki dönthet a váltás mellett.