Lencsevégre kapták a Sevilla csapatbuszát Kanizsa és Zalakomár között az M7-esen

Hétfő délután nem mindennapi vendéget köszönthettek a sormási István Parkhotelben: átutazóban itt járt a spanyol FC Sevilla futballcsapatának egyik busza.

A jármű üresen (egészen pontosan: utasok nélkül) érkezett és így is ment tovább Budapest felé, ahol csütörtökön az Európa-liga címvédő gárda a Bajnokok Ligája győztes Bayern Münchennel összecsap majd az Európai Szuperkupáért. De persze nem az történt, hogy a labdarúgókat otthon felejtették volna: az együttes repülővel érkezik a magyar fővárosba, a busz pedig – mint Gelencsér Istvántól, a sormási hotel tulajdonosától hallottuk – „lábon” jött, hogy a gárdát a városon belül fuvarozza. A piros csapatbusz pedig nemcsak a sormási parkolóban, de az utakon is feltűnést keltett megyénkben – amint azt mellékelt képeink is bizonyítják.