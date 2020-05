Lehet, hogy falunapkor pótolják a terepjárósok vaspöri viadalát

A tavaszi időszakban biztosan nem, de nyáron vélhetően megrendezik azt a már komoly hagyományokkal rendelkező off-road versenyt, amelynek pályáit az északnyugat-zalai település melletti erdőségben jelölik ki.

A Vaspör–Velence Extrem Trophy elnevezésű versenysorozatot, illetve az ahhoz kapcsolódó Extrem 4X4 Vaspör–Velence közösséget Kalamár Szabolcs és Bokor István kezdeményezésére, bő másfél évtizeddel ezelőtt hozták létre. Már az első versenyek során kiderült, hogy megyénk északnyugati térségének földrajzi adottságai kiválóak az off-road autósporthoz, Vaspör térségében pedig az ország egyik legjobb és legtechnikásabb pályáját sikerült kialakítani. Mindennek köszönhetően a zalai község mellett rendre a tavaszi időszakban lebonyolított viadalokon az ország nyugati felének legfelkészültebb terepjárósai is ott voltak a mezőnyben.

A Vaspör–Velence Extrem Trophy sorozat versenyigazgatósága idén április 17-18-ra tervezte a következő rendezvényt, ám az erőpróbát a koronavírus-járvány, valamint a hozzá kapcsolódó biztonsági előírások miatt bizonytalan időre el kellett halasztani.

A kijárási korlátozások nemrég bejelentett enyhítése kapcsán Bokor István érdeklődésünkre elmondta, hogy a maguk részéről továbbra is számolnak a verseny megrendezésével, és jelen pillanatban úgy látják: augusztus közepe tűnik a legvalószínűbb időpontnak. Hiszen akkor van a község falunapja, így akár azzal is össze lehetne kötni a viadalt, de egyébként bármelyik másik nyári hétvége is szóba jöhet. Konkrétumot azonban egyelőre nem tudnak még mondani, mert egyrészt tájékozódniuk kell a megrendezés lehetőségeit illetően, másrészt figyelembe kell venniük az országos versenynaptárt is.

Bokor István azt is elmondta, hogy a vaspöri versenyt az őszi vadásztatások miatt legkésőbb augusztus végéig meg kell rendezniük.