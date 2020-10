Látványos gólokkal győzött a ZTE FC a Pancho Arénában

A labdarúgó NB I. fordulójának nyitómérkőzésén a ZTE FC idegenben lépett pályára a Puskás FC vendégeként. Zoran Lesjak és Szánthó Regő góljaival az egerszegiek vesztett állásból fordítottak és nyertek!

Puskás Akadémia – ZTE FC 1-2 (1-1) Felcsút, Pancho Aréna. Jv.: Zierkelbach (Horváth, Bornemissza).

Puskás FC: Tóth B. – Radics, Szolnoki, Meissner, Nagy Zs. – Van Nieff (Baluta, 58.), Slagveer (Vanecewk, 77.) – Plsek (Urblik, 58.), Kiss T. (Weslen Jr., 26.), Knezevic – Mance. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

ZTE FC: Demjén – Szépe, Lesjak, Bobál D. – Szalai, Sankovic, Vass (Favorov, 75.), Bedi, Gergényi – Könyves, Szánthó (Zivko, 89.). Megbízott edző: Makra Zsolt.

Gólszerzők: Mance (13.), illetve Lesjak (20.), Szánthó (53.).

Sárga lap: Szolnoki (71.), Nagy Zs. (83.), illetve Szalai (14.).

Ahogy a felvezetésben is írtuk, két, rossz szériában lévő csapat találkozik szombaton, hiszen úgy a házigazda Puskás FC, mint a vendég ZTE FC is elvesztette a legutóbbi három találkozóját. Az, hogy ezt a sorozatot egyikük sem szerette volna folytatni, ez nem lehetett kétséges… Az egerszegieknél a koronavírusos Boér Gábor vezetőedző helyett segítője, Makra Zsolt meccselt, s az biztosan közös döntés volt, hogy ezúttal három belső védővel állt fel a ZTE. A két szélen Szalai és Gergényi biztosított, és a ez a biztonságibb felállás azt is eredményezte, hogy a Puskás FC a kezdés után azonnal a saját térfelére szorította az egerszgieket. Perzse a terv – az egerszegi – valószínűleg nem ez volt, főleg nem úgy, hogy Könyves Norbert sérülése után a kezdőcsapatban kapott helyet, és az ő megindulásaival számolni lehetett.

A 13. percben jött is a hazai gól: Slagveer adott be jobbról, labdájára a legjobb ütemben érkezett Mance, aki berobbanva a kapu elé hat méterről lőtt a kapu közepébe, 1-0. Az addig látottak alapján teljesen megérdemelt volt felcsútiak találata, de azért nem gondolhatták ők sem, hogy innentől minden sínre kerül… A ZTE persze nem kezdett huszáros rohamokba, de a 20. percben egy remek találattal egyenlített. Gergényi a bal oldali hatalmas beadását még kifejelték, de Lesjak megmentette a labdát, és hátrafele mozogva, a 16-os vonalánál egy csellel visszafordult és ballal gyönyörűen lőtte ki a jobb felső sarkot, 1-1. Az egerszegiek sokkal intenzívebben kezdtek el előre is játszani, ami persze veszélyesebb futball is hozott a részükről. A házigazdának így a védekezésre is több figyelmet kellett szentelnie.

A 30. percben Sankovic távoli lökete okozott izgalmat, de Tóth kapus fogta a labdát, de a másik oldalon is akadt egy hasonló szép lövés: a 37. percben Mance a bal oldali kapufát találta el 17 méterről. Az egyenlítés után teljesen kiegyenlített lett a játék, de a félidő hajrájában megint a Puskás futballozott veszélyesebben. 43. percben bal oldali szöglet után Mance fejelt kapura, a labda be is fért volna a jobb sarokba, ha nincs ott Szalai, aki a vonal elől fejelte ki a gólba tartó labdát. Ez nagy mentés volt, hiszen Demjén már nem érte volna el a labdát…

Változatlan összeállításban folytatta a két csapat a második félidőt és könnyen megállapítható volt: a hazaiak legveszélyesebb játékosa Antonio Mance, aki a 48. percben ismét egy erőteljes lövéssel próbálkozott, ami alig ment fölé. A ZTE FC játéka alapvetően nem változott, hosszú labdákkal próbálta indítani a támadókat, de az 52. percben Knezevic csaknem újra a házigazdát juttatta előnyhöz. Az előny aztán egy perc múlva meg is lett, de a zalai!. Demjén kirúgása jutott el Szánthóig, aki a tizenhatos jobb oldali sarkától úgy tűnt, hogy beadni készül, de a fiatal támadó jól döntött. Lőtt, méghozzá ballal, a labda pedig magas ívben a jobb felső sarokban kötött ki, 1-2. Pazar találat volt ez is!

Hornyák Zsolt, a hazaiak szakvezetője cserékkel frissített, és Makra Zsolt is váltásra szánta el magát Lejött Könyves, akinek a helyét Babati Benjamin vette át, csatár helyett tehát csatár érkezett. Az egerszegiek próbálták a mezőnyben tartani a labdát, és lehetőleg minél távolabb a kapujuktól, ugyanis a Puskás FC ki tudott alakítani veszélyt. Változatos játék alakult ki, hiszen akadt periódus, amikor a zalaiak, majd a házigazda támadott többet. A hajrá is így kezdődött, a ZTE-nek volt egy gólt ígérő akciója is, de kimaradt, ugyanakkor az is látszott a kék-fehéreken: túlságosan már nem akarnak kinyílni. Pont ekkor Nagy Zsolt könyökkel eltalálta Bobál arcát, akinek felrepedt a szemöldöke. A vérzés elállításáig a védő nem lehetett a pályán, ami nem kedvezett a ZTE-nek, amely a saját térfelére szorult és a kapuja elé is. A kérdés már csak az volt, hogy hibára tudja-e kényszeríteni a zalai védelmet a Puskás FC, de nem sikerült neki, maradt az 1-2.

A ZTE FC fontos győzelmet szerzett, hiszen megszakította negatív sorozatát, ami szombaton számára a legfontosabb volt. A zalaiak elképzelése bejött, s ha nem is látványos játékkal, ám annál inkább látványos gólokkal hozta el a három pontot a negyedszer is elbukó Puskás FC otthonából.