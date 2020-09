Labdarúgó NB III.: sok néző, remek hangulat és 1-1 a zalai rangadón

A Valódi meccshangulat kerekedett az FC Nagykanizsa–ZTE FC II. NB III-as zalai labdarúgó rangadón szombaton. A Bányász-stadion nézőserege előtt megosztoztak a felek a pontokon.

A Nyugati-csoport 8. fordulójában lejátszott mérkőzés hangulata valamelyeset a régi időket csempészte vissza a pályára, ahova megyei rangadóhoz méltó körítés mellett futottak ki a csapatok. A vendégek határozottabban vetették magukat a küzdelembe, Zimonyi Dávid pedig ezúttal is jól kevergetett, de hiába került helyzetbe, azok kimaradtak. A 17. percben pedig fordult a kocka: Ekker Milán jobb oldali beadását Kovács György segítette a háló jobb oldalába, 1-0. A hazai vezető gól után is az ZTE FC II. tűnt jobbnak mezőnyben, de a Kanizsa őrizte előnyét. A második félidőben próbált még határozottabb lenni a kék-fehér legénység, míg Koller Zoltán tanítványai sokat dolgoztak. Ahogy haladt az idő, az FCN egyre kevésbé volt képes tartani pozícióit. Bozsik József legénységéből Sandro Goncalves is mind több gondot okozott, Szabó Bencét pedig a 88. percben Major Máté buktatta a büntetőterületen belül. A 11-est Zimonyi váltotta gólra, kialakítva a végeredményt, 1-1.

Koller Zoltán: „Nálunk igazából a küzdeni tudásért jár a dicséret. El kell ismernünk, gyorsabban játszott az ellenfél, emiatt nem is tudtuk a meccs elején sem letámadni. Tény, hogy a végére elfáradtunk, de sajnos az utóbbi időben lényegében tizennégy emberünk van. A labdabirtoklás és a helyzetek talán a Zete sikerét sugallhatták, de a végén azt a néhány percet már kibírhattuk volna. Nem sikerült, de küzdünk tovább.”

Bozsik József: „Végig kontrolláltuk a meccset és az első félidőben is voltak helyzeteink. Akkor kaptuk a gólt, amikor még jobban kezdtük fokozni a nyomást. Örülök, hogy a későbbiekben is rá tudtunk tenni még egy lapáttal, bár mindez későn érett góllá. A hazaiak is megtettek mindent a sikerért, együttesemnek pedig gratulálok, úgy vélem, közelebb álltunk a győzelemhez. Szurkolóinknak köszönjük, hogy szép számmal kísértek el minket Kanizsára!”

További eredmények: Fehérvár II.–Mosonmagyaróvár 3-2, Tatabánya–Gárdony 6-1, III. Ker. TVE–Nagyatád 7-0, Lipót–Puskás II. 4-2, Ménfőcsanak–Érd 1-1, Sopron–Veszprém 4-1, Pápa–BKV Előre 3-2. (A Bicske–Komárom és a THSE-Szabadkikötő–Balatonfüred meccseket elhalasztották.)