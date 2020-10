Labdarúgó NB III Nyugati csoport: elbizakodott senki nem lehet

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában a hét végi fordulóban „végletek között mozog” a két csapat: az FC Nagykanizsa együttese a tabella utolsó előtti helyén álló THSE-Szabadkikötő gárdáját látja vendégül ­vasárnap 13.30 órától, míg a ZTE FC II. az éllovas III. Kerület vendége lesz.

Koller Zoltán vezetőedző legénysége, az FC Nagykanizsa kimondottan jó szériában van, négy utolsó bajnokiján tíz pontot szerzett.

– Először is büszke vagyok a srácokra, hiszen mentálisan is megfeleltek a pápai győzelmünk alkalmával – nyilatkozta Koller Zoltán, akinek gárdája jelenleg a 9. helyet foglalja el a táblázaton. – A most vasárnapi találkozónkkal kapcsolatban annyit, minden ellenfelünket tiszteljük, így a THSE-Szabadkikötő gárdáját is. Senki ellen nem lehet biztosra menni és elbizakodottnak lenni, ami a legfontosabb, ennek a meccsnek is úgy megyünk neki, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőle.

A ZTE FC II. eredetileg hazai pályán fogadta volna ­Czvitkovics Péteréket, s mivel az egerszegiek első együttese is vasárnap lép pályára, felcserélték a pályaválasztói jogot. Nem véletlenül említettük Czvitkovics Pétrer nevét, hiszen a Kerület több korábbi élvonalbeli, vagy NB II-es játékost vonultat fel, és nem véletlenül vezeti Kemenes Szabolcs csapata 8 pontos előnnyel a tabellát.– Nem lesz egyszerű ­meccs, de egyik sem az, hiszen mi a bent maradásért harcoló csapat vagyunk – jellemezte a helyzetet a zalaiak szakvezetője, Bozsik József. – Több mérkőzésünkön úgy kaptunk ki, hogy a mérkőzés nagyobb részében mi futballoztunk jobban, ám a rutin még hiányzik, ezt el kell ismerni. Most nem kapunk visszajátszót az első együttestől.