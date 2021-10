Kupameccsel tér vissza Gombos Zsolt az FC Nagykanizsa kispadjára

Szerdán 13.30 órától a Mol Magyar Kupa legjobb 32 együttese között az FC Nagykanizsa labdarúgó-együttese a „csoporttárs”, vagyis az NB III. Nyugati csoportjában szereplő Tatabányai SC-t fogadja.

Az FC Nagykanizsa legénységénél Gombos Zsolt személyében hétfőtől új vezetőedző vette át a szakmai munka irányítását. A 49 esztendős tréner 2015 tavasza és 2018 nyara között dolgozott már Nagykanizsán, vezetésével jutott fel a Kanizsa az NB III.-ba a sikeresen megvívott osztályozót követően. Szűk három és fél esztendeje aztán elfogadva a Zete megkeresését távozott, majd Szentlőrincen és Kecskeméten is dolgozott, míg az utóbbi hónapokban visszatért a ZTE FC-hez, és annak utánpótlásában kapott feladatot.

Miként azt Gombos Zsolt elmondta, megbízatása egy plusz egy éves, amiben ez a szezon, illetve a következő foglaltatik benne. Innentől induló munkája, ahogyan mosolyogva fogalmazott, igazán nemes, de áll elébe.

– Elődöm, Koller Zoltán remek munkát végzett, s ahogy most alakult a helyzet, az sokszor maga az edzősors – vezette fel első tétmeccse előtti érzéseit Gombos Zsolt, az FCN újdonsült vezetőedzője. – Kerültem már én is hasonló szituációba, most pedig a kanizsai labdarúgást tekintve én magam is egy nagy kihívás előtt állok. Rögtön a kupában kezdhetek, s ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy ismerem Bekő Balázs együttesét, a Tatabányát, feltérképeztük, de ezt már a nagykanizsai gárda kapcsán is elmondhatom. Dolgozunk, emellett korábbi felvételek alapján szintén jelenlegi csapatom megismerésén munkálkodom, no meg azért korábbról is ismerem már játékosaimat.