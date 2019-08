Kupameccsekkel indítják az új szezont

Gyakorlatilag a hétvégi kupamérkőzéssel kezdik meg új idényüket a Ziccer NLSE és a ZTE FC női NB II-es labdarúgó-együttesei. A kanizsai Ziccer NLSE szombaton a MOL Fehérvár FC csapatát fogadják 11 óráról a Mindenki sportpályáján, a ZTE FC viszont idegenbe utazik: vasárnap (13.00) a Gyömrő vendége.

Az előző szezonban a női labdarúgó NB II. Nyugati csoportjának 5. helyén végzett nagykanizsaiak előtt nem kis feladat áll a Magyar Kupa 1. fordulójában, hiszen a „nyugati” bajnok fehérváriakkal mérkőzhetnek szombaton délelőtt hazai környezetben.

– A kupameccsre úgy is készülhetünk, mint egy előkészületi meccsünkre, hiszen a nyári időszakban nem tudunk ilyet játszani, emiatt van bennem hiányérzet – mondta el a Ziccer edzője, Benedek József. – Éppen az említettek miatt vegyesek az érzéseim, de természetesen számít az összecsapás, melyen a legfontosabb, hogy legyen tartásunk és akkor már mindenképpen elégedett leszek. A MOL Fehérvár FC a felkészülése alatt ha jól tudom, hat edzőmérkőzést is játszott, és legutóbb például megverték az NB I-ből kiesett pécsieket is. Mi ezúttal lemérhetjük azt, hogy hol tartunk a jövő heti bajnoki rajt előtt, vagyis erőfelmérőnek szintén kiváló lesz az előttünk álló kupatalálkozó.

A ZTE FC együttese a Nyugati csoport harmadik helyén végzett legutóbb, vasárnap pedig olyan csapat vendége lesz, amely először kóstolhat bele az NB II-be. Pergelné Kalamár Andrea, az egerszegiek szakvezetője nehézségeik ellenére is esélyesebbnek tartja együttesét a továbblépésre.

– Az UFC Gyömrő eddig csökkentett pályás bajnokságban szerepelt, a mostani lesz számára az első nagy pályás szezon az NB II-ben, ám ennél jobban nem ismerjük őket – mondta el az edzőnő. – Nyerni akarunk, bár foghíjas lesz még a keret, hiszen vannak, akik még nyaralnak, vagy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tartanak velünk. Mindez a felkészülés alatt is jellemző volt, viszont keményen készültünk. Esélyesebbnek érzem csapatomat a Gyömrő ellen, hiszen két éve együtt játszik a társaság, így tapasztaltabbak is vagyunk.