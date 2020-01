Közönségszórakoztató mérkőzést játszott a ZTE RK

A 2020-as év első hazai bajnokiján a férfi NB II-es bajnokság 13. fordulójában a SZESE Győr csapatát fogadta a ZTE RK. A bővebb kerettel bíró ellenfél ellen nem sok hiányzott a bravúrhoz.

ZTE RK–SZESE GYŐR 1:3 (-11, 25, -19, -29)

Zalaegerszeg, Apáczai VMK. Jv.: Farkas, Barabás.

ZTE RK: Markó, Koós, Horváth H., Süle, Gyenes, Bognár. Csere: Légrádi (liberó), Kovács, Varga B. Edző: Domokos Lajos.

Némi késéssel kezdődött a mérkőzés, mivel a győriek busza meghibásodott útközben, de ez inkább a hazaiakat zavarta meg. Úgy tűnt, hogy az egerszegi fiúk az első játszmát még az öltözőben töltötték, mivel 12:2-vel indítottak a vendégek, ami már behozhatatlan előnynek bizonyult. Ezek után a meccs igazából a második játszmával indult, amikor is egy adok-kapok játék folyt a pályán, és ez a ZTE-nek sikerült jobban. A nagyobb játékerőt képviselő győriek aránylag biztosan nyerték a harmadik játékot, de az egerszegiek továbbra sem adták könnyen a bőrüket. Sőt, a negyedik játszmában szettlabdához jutottak, de a Győr kétszer is hárítani tudott, majd egy jó blokkal megszerezte a győzelmet is.

Domokos Lajos: „Kár az első szettért, mert ma úgy érzem, simán pariban voltunk egy jobb csapattal. A srácok bizonyították, bárhogy is kell a csapatot összeállítani, ha élvezik a játékot, akkor a közönség számára is szórakoztató mérkőzést tudnak előadni, bármilyen ellenféllel.”