A Közép-csoportban első Botfánál ideálisak a feltételek

A megyei labdarúgó III. osztály Közép-csoportjában hibátlan mérleggel, 13 mérkőzésből 13-at megnyerve szerezte meg az őszi elsőséget a Zalaware-Botfa együttese, amely így tízpontos előnnyel várhatja a tavaszi folytatást. Az őszről kérdeztük a csapat edzőjét, Bócz Lajost.

– Mivel az elmúlt évben megnyertük a bajnokságot, természetesen ennek az őszi szezonnak is úgy mentünk neki, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk, ami azt is jelenti, hogy szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket – kezdte az értékelést az edző. – Nagyon fontos volt, hogy miként tudom motiválni a csapatot, hiszen amióta két és fél éve átvettem az együttes irányítását, 54 tétmérkőzésen mindössze egyetlen vereséget szenvedtünk. Szerencsére sikerült elérni, hogy megmaradjon ez a tűz a játékosokban. Aminek még nagy szerepe volt abban, hogy százszázalékos teljesítménnyel lettünk őszi elsők, az az edzéslátogatottság volt. A fiúk nagyon jól állnak ezekhez a feladatokhoz, 18-20-an vagyunk egy-egy edzésen, egy nagyon egységes, jó kollektíva, jó baráti társaság alakult ki, akik évek óta együtt játszanak. Ennek is köszönhetően vagyunk ebben a pozícióban. Az ősz során talán a Teskánd II elleni volt a legnehezebb meccsünk, amelyen 2-1-re nyertünk, bár ha belőjük a helyzeteinket, akkor ez a különbség lehetett volna akár nagyobb is. Célunk volt az is, hogy felnőtt csapat mellett a tartalékcsapat is ugyanúgy az első helyen végezzen, ahogy tavaly. Jelenleg ők is vezetik a bajnokságot. Szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni az utánpótlásra, ezen belül is a Bozsik-programban lévő gyerekeknek a képzésére.

A csapat már elkezdte a felkészülést a tavaszra, ennek menetéről és a további tervekről is kérdeztük a vezetőedzőt.

– A felkészülést január második felében elkezdtük, heti két edzést tartva csiszolódunk a tavaszra – tért rá a továbbiakra Bócz Lajos. – Ezek mellett részt veszünk a Téli Műfüves Bajnokság küzdelmeiben is, ami egy nagyon jó kezdeményezés a szövetség részéről, mert nagyon jó körülmények között tudunk edzőmeccseket játszani. A keret nem változott eddig, talán egy ember érkezhet a tavaszra. Távozónk nincs, a fiatalokat igyekszünk beépíteni a csapatba. Nagyon jó az összhang a fiatalok és az idősebb játékosok között, a célunk egyértelműen az, hogy megint megnyerjük a bajnokságot. A feltételek adottak, az elnökünk, Kocsis Sándor vezérletével nagyon jól működik ez az egész dolog itt Botfán.

A távlati tervekkel kapcsolatban arra is kíváncsiak voltunk, hogy vállalnák-e az indulást a II. osztályban, ha a szezon végén is az élen végeznének.

– Mindenféleképp szeretnénk feljebb lépni. Az igazi megmérettetés az lenne, ha el tudnánk indulni a megyei másodosztályban, de ez attól függ, hogy tudunk-e indítani U19-es csapatot. Tavaly sajnos ez nem sikerült.