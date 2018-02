Közeledik a tavaszi rajt: pénteken ligaértekezlet

Lassan a megyei bajnokságban szereplő együttesek számára is megkezdődik a felkészülés hajrája. Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága (ZMI) pénteken tartja szezon előtti ligaértekezletét, amire mindhárom osztály képviselőit várják.

Pénteken a ZTE székházában tartják meg ezt az összejövetelt, s mint Zámodics Krisztián, a ZMI versenybizottságának titkára elmondta, itt véglegesítik a tavaszi idény sorsolását is.

S hogy lesz-e változás a csapatok létszámában, illetve milyen aktuális kérdések kerülnek napirendre, elsőként erről kérdeztük Zámodics Krisztiánt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Eddig egyetlen csapat sem jelezte felénk, hogy nem tudja a tavaszt vállalni, de volt már rá példa, hogy az utolsó pillanatban ez is bekövetkezett – mondta a versenybizottság titkára. – Mi reméljük, hogy változatlan összetételben folytatódnak majd a pontvadászatok. A rajttal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az I. osztály küzdelmét az eredetileg kiírt február 24-25-ei hétvégén el kell kezdeni, mert a bajnokságot június 4-ig be kell fejezni. Méghozzá amiatt, hiszen a megyei bajnokok számára az NB III-as osztályozókat is le kell majd bonyolítani, s az is időt vesz igénybe. Amennyiben mégis olyan helyzet áll elő – például az időjárás nem engedi – , hogy nem tudnánk időben elkezdeni a tavaszt, arra is megvan a megoldás. A II. osztályban és a III. osztály kis létszámú csoportjaiban a ligaértekezleten dönthetünk egy esetleges későbbi kezdésről, de szeretnénk tartani az eredeti menetrendet.

Mint megtudtuk, a pénteki összejövetelen az elektronikus adatszolgáltató rendszerrel (IFA) kapcsolatban is kapnak újabb tájékoztatást a csapatok képviselői. A nyártól ugyanis a nevezést és a megyei I. osztályú licenc igénylését is már ezen a rendszeren keresztül lehet majd beküldeni, megszűnik a papír alapú adatszolgáltatás.

Zámodics Krisztián azt is elmondta, hogy a 2018-2019-es bajnokság kiírását is lassan elkészítik, s például ehhez is meghallgatják az esetleges javaslatokat. S ha már itt tartunk: kérdés, hogy a II. osztály lebonyolítása a mostani formájában meddig működik. Jelenleg két csoportos, tizenegy, illetve tízcsapatos létszámmal. Továbbra is a legnagyobb gondot a létszámhiány és a kötelezően előírt utánpótláscsapatok szerepeltetése jelenti.

– A megyei másodosztállyal kapcsolatban szintén tájékoztatjuk az érintetteket, de mi már a következő szezontól is egycsoportos második vonalat tartanánk ideálisnak, azonban ez még nem biztos, hogy így lesz – mondta Zámodics Krisztián. – A jelenlegi kiíráshoz ugyanis tartanunk kell magunkat. A legbiztosabb változás a 2019-2020-as kiírástól várható. Persze megbeszélés tárgya lehet az is, hogy milyen feltételekkel lehetne korábbra tenni az egycsoportossá válást, de ennek vannak szabályai, amiket be kell tartani. Az utánpótláscsapatok szerepeltetésében nem várható változás, ez az MLSZ hatásköre, hogy a jelenlegitől eltérő legyen. Ha lenne már konkrét elképzelés, arról a megyei igazgatóságoknak tudniuk kellene, hogy a következő bajnoki kiírásba azt már bele lehessen építeni. Biztosan szó lesz a pénteki ligaértekezleten ezekről a dolgokról, de később újra összehívjuk a csapatokat, hogy a tao-val kapcsolatban tájékoztassuk őket.

Február 15-ig tart a téli átigazolási időszak, s arra is kíváncsiak voltunk, hogy mostanáig mekkora mozgás volt e téren. Halász Gergő, a ZMI ügyvitelellátója szerint nem nagy, sőt „csendesen” telt ez az időszak, ám tapasztalatból tudja, hogy az utolsó napokban minden felgyorsul majd.

– Amióta a téli átigazolási időszakban az amatőr csapatokra is új szabályok vonatkoznak, kevesebb az átigazolás – tudtuk meg tőle. – Gyorsan összeszámoltam, eddig valamennyi osztályban nagyjából negyven átigazolást dolgoztunk fel, s még nagyságrendileg ugyanennyi várja az adminisztráció elvégzését. Az utolsó hétben viszont mindig megnő a számuk, s várhatóan így lesz ez most is. A játékosok az utolsó pillanatig kivárnak, és azzal, hogy a csapatok hozzájárulása is szükséges, ha el akarnak menni, sokszor az utolsó pillantban dőlnek el ezek a kérdések. Felkészültünk rá, hogy most is így történik mindez.

A pénteki (február 9.) ligaértekezletek időpontjai. Megyei I. osztály: 15.00. Megyei II. osztály: 16.00. megyei III. osztály: 17.00. Valamennyit Zalaegerszegen, a ZTE székház (Október 6. tér 16.) emeleti tárgyalójában tartják.