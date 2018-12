Közel százan keresték a Télapót

A Trió Egerszeg ZTC az idén már 24. alkalommal rendezte meg hagyományos télapókereső versenyét.

Ami igazából nem is verseny, hanem egy játékos tájékozódási futó találkozó, főleg gyerekeknek és szüleiknek. A Csácsbozsoki Arborétumban az idén is közel százan vettek részt a programon, Fehér Ferenc, a ZTC elnöke (a képen középen) pedig örült annak, hogy 24 év elteltével (akkor rendezték meg az első télapókeresést) is él még a versenyük.

